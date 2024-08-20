掌握大樓防災訊息　南消七大隊辦理高樓實地踏勘

▲台南市消防局第七大隊20日於府都All In One大樓辦理實地踏勘，指導大樓管理人員及住戶進行自衛消防演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提高集合住宅的消防安全意識，台南市消防局第七大隊20日於府都All In One大樓辦理實地踏勘，旨在提升消防人員的火場救災能力，並指導大樓管理人員及住戶進行自衛消防演練。

此次踏勘對象為地上15層、地下3層的建築物，主要目的是熟悉大樓內的防災中心、內部區劃空間、安全梯以及消防設備的位置。根據不同樓層的火災特性，預先制定適當的救援路徑與戰術，確保火災發生時能迅速有效地展開救援行動。

此外，消防人員在此次踏勘中測試了無線電同頻中繼器及手提無線電的通訊狀況，以確保在緊急情況下的通訊暢通，進一步提高火災應變效率。

第七大隊大隊長石家源表示，大樓雖有管理人員負責進出管制，但由於地面一層及地下一層設有商店，這些區域在人員疏散及避難空間規劃上需特別注意。透過此次踏勘，消防人員得以更熟悉大樓內部環境，避免在救災過程中因空間不熟而迷航，提升救災的默契與效率。

消防局局長李明峯強調，了解建築物的空間配置與逃生路線是預防火災的重要環節。及早發現潛在隱患，可有效降低災害風險，進而保護市民的生命及財產安全。