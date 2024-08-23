南消呼籲瓦斯用完要關閉　生命財產才有保障

▲台南市消防局提醒市民，使用桶裝瓦斯務必注意安全、正確使用並在使用瓦斯桶後關閉瓦斯開關閥，以免一時疏漏發生氣爆意外。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新化區8月18日下午發生1起民宅氣爆造成1名民眾不幸受傷送醫案件，現場不排除為連接爐具之瓦斯管線脫落造成瓦斯外洩，遇火花而發生氣爆，為了保障市民的生命財產安全，消防局再次提醒市民，使用桶裝瓦斯務必注意安全、正確使用並在使用瓦斯桶後關閉瓦斯開關閥的重要性。

桶裝瓦斯作為家庭日常生活中重要的能源來源，其安全使用至關重要。市民在使用桶裝瓦斯時應確保瓦斯桶的擺放位置平穩並應放置在通風良好的區域。每次使用前，請仔細檢查瓦斯管線和接頭是否牢固，並確保沒有漏氣現象。若發現任何異常情況，應立即停止使用，並尋求專業安全技術人員的協助進行維修或更換，並且在每次烹飪結束後，務必先將火源關閉並關閉瓦斯開關閥，方可有效避免瓦斯洩漏的風險。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，使用桶裝瓦斯後，務必養成良好的習慣，即時關閉瓦斯開關閥。每次使用完瓦斯爐具後，不僅要檢查爐具本身是否完全關閉，也應確保瓦斯桶的開關閥處於關閉狀態。若發現瓦斯桶有異味或懷疑有漏氣情況，應立即通風，並避免使用任何電器產品或火源，隨即通知專業人員檢查修理。定期檢查瓦斯管線和連接頭，定期進行維護保養，能有效預防事故的發生。

消防局局長李明峯提醒市民關心自身和家人的安全，確實遵守瓦斯使用規範，平常應自行檢測壓力調整器、橡膠軟管是否符合國家標準；橡膠軟管是否有老化、龜裂或脫落等情形；並可使用肥皂水檢查瓦斯是否漏氣，以免意外發生。