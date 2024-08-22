　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

知己知彼百戰百勝　南消二大辦理高危險場所實地踏勘

▲台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防人員瞭解轄區場所特性及發掘危害因子，台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘，另藉由此次機會亦向業主及員工宣導用火用電安全，建立火場避難逃生及初期滅火等防災觀念，期能加強企業內部防災能力，提升消防人員應對各類火災及緊急事件的效率。

▲台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次踏勘不僅有助於消防人員熟悉場所內部救災動線規劃、水源位置和建築結構，掌握廠內危險物品存放位置及消防安全設備的設置情況，為日後可能發生的災害做好準備。除此之外，秉持著「自己財產自己護」的理念，當天踏勘同時對欣岱實業的員工進行了自衛消防編組演練的檢核工作。針對企業內部初期應變能力進行全面檢視，確保員工在火災初期能迅速啟動自衛消防編組，進行初步滅火和疏散等作業，從而減少火災損害，保護人命安全。

▲台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，隨著工業迅速發展，伴隨而來的意外災害風險也日益增高。尤其儲存危險物品企業中，一旦發生災害，可能造成火勢迅速蔓延，甚至引發更嚴重的爆炸事故。因此，事先掌握廠房內的危險品存放區域和救災動線，對於搶救工作至關重要。而公共安全一直是市長黃偉哲相當重視的區塊，藉由平時做好各項整備工作，守護市民生命財產安全，共同打造宜居安全城市。

▲台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，每一次的踏勘都是一個學習機會，讓消防人員在真正面臨危機時更具備應變能力。正所謂:「知己知彼，百戰百勝」，藉由評估場所的致災風險因子，共同分析研討場所的危害因子，規劃最適宜的搶救應變模式。而公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對場所的損失，以確保在危險事故發生時可以及時處理，減少財產損失及人員傷亡。

▲台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
許光漢新訓學號「14164」　受訓21天不能懇親
房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

台南就業中心帶領高年級生職場體驗　挑戰超商最前線

最後一週！花蓮市場加倍券連2天14地點同步發放

創14年連金佳績　台南市勞工局獲勞動部TTQS金牌

中秋賞月有秘境　嘉義市光織影舞打造光影桃花源

深夜無船班！北竿男高血壓危急　海巡消防合力接駁送醫

台南資深藝術家與文化工作者　陳泰元逝世享耆壽90歲

暑假尾聲 逛文博、遊台南　2024文博會3條順遊路線一次報你知

南投返鄉青年創立劇團　稅務出張所公演《擁抱永夜的靈魂》

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

台南就業中心帶領高年級生職場體驗　挑戰超商最前線

最後一週！花蓮市場加倍券連2天14地點同步發放

創14年連金佳績　台南市勞工局獲勞動部TTQS金牌

中秋賞月有秘境　嘉義市光織影舞打造光影桃花源

深夜無船班！北竿男高血壓危急　海巡消防合力接駁送醫

台南資深藝術家與文化工作者　陳泰元逝世享耆壽90歲

暑假尾聲 逛文博、遊台南　2024文博會3條順遊路線一次報你知

南投返鄉青年創立劇團　稅務出張所公演《擁抱永夜的靈魂》

東京雷雨還要一直下！　珊珊預計下周「夾強大風雨」直撲日本

第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采

珍珠鮮奶綠+統一米粉超獵奇！「手搖飲+泡麵」4款創意組合快看

無印良品推「10秒瞬間修護髮膜」　水漾潤澤系列添加A醇再升級

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞好心痛

不只長臉上！醫曝「背痘」6大成因：情緒壓力也有關

房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

高雄男深夜路邊「打手槍」　單車妹目擊驚喊：女孩小心

地方熱門新聞

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

金門首位少年女國手！中正國小辜渝真摘下單打全國季軍

男子負氣橋上徘徊　正妹暖警一把拉回

南投縣未提交國土功能分區圖　內政部次長南下溝通

台南市義消總隊及消防之友會聯合獎勉台南特搜隊

福容桃園　「石垣美幸の綺想世界」創作展　

桃園大圳通水百年微型展　回顧農田活水命脈

台南雙警殉職兩周年前夕局長林國清慰問遺眷

推動境況模擬桌上演習強化台南市大規模災害應變能力

南消二大辦理高危險場所實地踏勘

屏東縣內埔男商店徘徊　警急伸援手

無號誌路口車禍多　屏東內埔警2天告發51件

2024台灣文博會展演翻轉古蹟修復的工地印象

強震後休閒農業受創　花蓮爭取2千萬紓困

更多熱門

相關新聞

推動境況模擬桌上演習強化台南市大規模災害應變能力

推動境況模擬桌上演習強化台南市大規模災害應變能力

0206美濃地震重創台南，造成台南市上百棟建物受損，其中永康維冠大樓倒塌災情最為慘重，台南市轄內有7條活動斷層及中洲構造，面對難以預知的地震災害，為加強大規模災害整備，台南市政府與白河區公所於22日上午10時在白河區庄內外角里聯合活動中心，辦理桌上型兵棋推演。

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下南消搶救送醫

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下南消搶救送醫

掌握大樓防災訊息南消七大隊辦理高樓實地踏勘

掌握大樓防災訊息南消七大隊辦理高樓實地踏勘

南消四大推出全新Podcast節目分享消防安全知識

南消四大推出全新Podcast節目分享消防安全知識

即／台南黃金海岸船屋1女落水　命危搶救中

即／台南黃金海岸船屋1女落水　命危搶救中

關鍵字：

南消二大辦危險場所實地踏勘

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面