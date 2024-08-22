知己知彼百戰百勝　南消二大辦理高危險場所實地踏勘

▲台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防人員瞭解轄區場所特性及發掘危害因子，台南市消防局第二大隊，22日在官田區欣岱實業股份有限公司辦理火災搶救實地踏勘，另藉由此次機會亦向業主及員工宣導用火用電安全，建立火場避難逃生及初期滅火等防災觀念，期能加強企業內部防災能力，提升消防人員應對各類火災及緊急事件的效率。

本次踏勘不僅有助於消防人員熟悉場所內部救災動線規劃、水源位置和建築結構，掌握廠內危險物品存放位置及消防安全設備的設置情況，為日後可能發生的災害做好準備。除此之外，秉持著「自己財產自己護」的理念，當天踏勘同時對欣岱實業的員工進行了自衛消防編組演練的檢核工作。針對企業內部初期應變能力進行全面檢視，確保員工在火災初期能迅速啟動自衛消防編組，進行初步滅火和疏散等作業，從而減少火災損害，保護人命安全。

消防局局長李明峯表示，隨著工業迅速發展，伴隨而來的意外災害風險也日益增高。尤其儲存危險物品企業中，一旦發生災害，可能造成火勢迅速蔓延，甚至引發更嚴重的爆炸事故。因此，事先掌握廠房內的危險品存放區域和救災動線，對於搶救工作至關重要。而公共安全一直是市長黃偉哲相當重視的區塊，藉由平時做好各項整備工作，守護市民生命財產安全，共同打造宜居安全城市。

第二大隊大隊長王騰毅表示，每一次的踏勘都是一個學習機會，讓消防人員在真正面臨危機時更具備應變能力。正所謂:「知己知彼，百戰百勝」，藉由評估場所的致災風險因子，共同分析研討場所的危害因子，規劃最適宜的搶救應變模式。而公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對場所的損失，以確保在危險事故發生時可以及時處理，減少財產損失及人員傷亡。