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俄無人機飛行員叛逃烏克蘭！　丟地雷「炸毀基地」畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自YT）

▲ Silver炸毀營地後叛逃到烏克蘭。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍一名無人機飛行員叛逃到烏克蘭，還丟炸彈炸毀基地，導致指揮官受到重傷，事後在基輔召開記者會，稱他當初參軍是為保護祖國，而不是「為普丁而死」，未來也將上前線對抗普丁。

《每日郵報》報導，這名俄兵代號Silver，隸屬Storm-Z部隊，擔任無人機飛行員，而該部隊大多由罪犯或傭兵組成。他在烏軍「自由俄羅斯」軍團（FRL）幫助下，精心策畫叛逃行動已有數月。

事發當天，Silver逃出基地後便向地下室通風口投擲反步兵地雷，接著沿事先安排好的路線前往烏克蘭前線。烏方曝光的畫面可見，宿舍裡的俄兵正準備睡覺，一邊清理武器一邊聊天時，外面突然爆出巨大火光。當時現場約有15名男性，指揮官嚴重受傷。

Silver成功叛逃後，20日在基輔舉行記者會，稱他在目睹同袍犯下的暴行後對這支部隊的幻想破滅，「我參軍是為保護祖國，而不是為普丁而死」。烏克蘭軍情局發言人透露，Silver提供俄軍作戰計畫及部隊位置等珍貴情報。

自由俄羅斯軍團由俄軍叛逃者、俄國及白俄羅斯志願者組成，代號Caesar的指揮官向《每日電訊報》指出，Silver的叛逃代表「聰明、勇敢的人可以幫助推翻普丁政權」，而他很快就會加入烏軍前線對抗普丁。

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