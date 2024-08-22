烏克蘭首次承認！　用「美製武器」攻打俄羅斯境內

▲美製海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭21日表示，烏軍已經利用美製武器摧毀了俄羅斯的浮動橋，以防禦俄軍在庫斯克地區（Kursk）的攻勢．這也是基輔當局首次正式在聲明中承認，在攻打俄羅斯境內時使用了美國製的武器。

烏克蘭特種部隊發佈的一段影片顯示，庫斯克地區的幾座過境點的浮動橋（pontoon bridges）已經被摧毀。《路透社》核實後確認，其中一座被毀的浮動橋是本月14日至17日之間所設立；衛星圖像也顯示，距離邊境14公里的過境點已經在19日消失。

烏克蘭在聲明中指出，美國製的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）是攻打庫斯克地區的後勤行動一部分。這也是基輔當局首次正式在聲明中承認，在攻打俄羅斯境內時使用了美國製的武器。

華府目前尚未對此發表評論，僅表示美方政策沒有改變，烏克蘭正在保護自身免受俄羅斯入侵威脅。

儘管烏克蘭攻破俄羅斯邊境，但俄羅斯軍方近來仍在烏克蘭東部持續推進。

俄羅斯國防部稱，俄軍已占領了熱蘭涅村（Zhelanne）；這座村莊坐落頓內茨克市與波克羅夫斯克市（Pokrovsk）間，是長達2年半的衝突中，戰事最激烈的前線地帶。