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轟炸畫面曝！烏克蘭攻下1263平方公里　面積約4.6個台北市

記者黃聖庭／綜合報導

烏克蘭特種部隊釋出21日拍攝到庫斯克地區戰況，透過無人機畫面顯示，格盧什科沃謝伊姆河上的俄軍浮橋遭到攻擊，冒出陣陣濃煙。烏克蘭已經佔領俄羅斯領土1263平方公里，面積約等同4.6個台北市。

▲▼烏克蘭襲擊格盧什科沃，當地冒出濃煙。（圖／路透社）

▲烏克蘭襲擊格盧什科沃，當地冒出濃煙。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭襲擊庫斯克畫面。（圖／路透社）

▲庫斯克浮橋炸斷。（圖／路透社）

根據基輔獨立報報導，進攻庫斯克的行動已經進展到第三周，目前烏克蘭軍隊已經深入俄羅斯境內約28至35公里，佔領俄羅斯領土1263平方公里。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「如果合作夥伴允許使用提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標，我們就不會需要發動這次進攻，我們沒有事先向國際盟友透露這次行動，因為可能會被認為是突破俄羅斯所設的紅線。

▲▼烏克蘭進攻庫斯克。（圖／路透社）

▲烏克蘭進攻庫斯克地區小洛克尼亞（Malaya Loknya）。（圖／路透社）

烏克蘭軍方表示，此次進攻是為了保護烏克蘭人民的生命，通過防止跨境襲擊並分散俄羅斯增援部隊，而不是為了佔領俄羅斯領土。

▲▼烏克蘭對俄軍發動多管火箭打擊，地點位於烏克蘭頓內茨克地區。（圖／路透社）

▲烏克蘭對頓內茨克地區的俄軍發動多管火箭打擊。（圖／路透社）

由於烏軍派兵突襲，導致烏東防衛出現危機，澤倫斯基在最新談話中透露，武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）向他報告頓涅茨克戰況，俄軍正在往波克羅夫斯克方向持續進攻，防禦行動至關重要，「我們已經掌握敵人的行蹤，並加強彈藥補給。」

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