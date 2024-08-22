怕烏方蒐集情報！俄禁邊境居民「使用交友軟體」　直播、社媒全限制

▲烏克蘭軍隊攻入與庫爾斯克地區，俄羅斯緊急呼籲邊境地區居民不要使用交友軟體，以免洩密。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯當局近日呼籲住在邊境地區的居民停止使用交友軟體，並限制當地人使用社群媒體，以防止烏克蘭軍隊在攻擊庫斯克地區（Kursk）的時候，利用這些平台收集情報。

據CNN報導，俄國內政部20日發布公告，要求布揚斯克（Bryansk）、庫斯克、貝爾哥羅德（Belgorod）地區的居民和駐軍不要使用「線上約會服務」的軟體或網站，並注意不要在敏感地點直播，以免被敵方利用來蒐集情報。

隨著烏克蘭在俄羅斯領土上不斷推進，俄羅斯國防部還提供了一系列建議，包括不要點擊任何陌生人發來的連結，也不要在有軍用車輛的道路上開直播。

此外，當局還警告烏克蘭軍隊可能使用遠端操控未受保護的監視器，偷窺民宅到戰略性道路的情況；而軍警人員也被建議刪除社群媒體上的打卡地點，因為「敵人可能通過這些打卡實時監控俄國軍警人員的實際位置」。

俄國的擔憂其來有自，因為此前就曾有士兵因在衝突地區使用手機，而在無意中洩露了機密訊息。美國及其情報盟友「五眼聯盟」去年就警告，俄國的軍事駭客一直在瞄準烏國士兵的移動設備，試圖竊取戰場訊息。2023年，一名俄羅斯潛艇指揮官在慢跑時被槍殺，據悉他可能是在跑步APP「Strava」上遭襲擊者追蹤行蹤。