王世堅斷言柯文哲已經社會性死亡　「但關鍵八席立委仍要關注」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日陷政治獻金假帳風波，又有京華城等三大案纏身，相關爭議延燒多日未能止血，據轉述，被稱為「柯學家」、與柯文哲交手多年的綠委王世堅今（21日）在民進黨中常會中表示，柯文哲已經社會性死亡，但後續還是要關注八席立委在國會的影響，並要看如何互動。

柯文哲卸任後捲入「三大案」爭議，北士科調查報告今曝光，結論報告提出6點錯誤直指柯市府「為標而標」。京華城案部分，因柯在台北市長任內，放行京華城取得高額容積率一事遭檢方調查偵辦中，主要當事人之一、前副市長彭振聲日前遭檢方以被告身份傳喚，訊後請回但予以限制出境出海及住居。

除三大案纏身，柯文哲近日又爆出政治獻金假帳爭議，不僅會計師端木正、木可董事長李文娟等涉案6人已遭限制住居，民眾黨中評會昨也決議將黨內大將黃珊珊停權3年，李文宗、端木正則是開除黨籍。但帳目依舊說不清，相關風波持續延燒，重創柯文哲形象。

對於相關風波，據轉述，王世堅今出席中常會時，會中直言，柯文哲社會性死亡、人設已經崩盤，但民眾黨在立法院還是有八席立委，後續還是要關注八席立委在國會的影響，並要看如何互動。

