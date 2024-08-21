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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭北士科決標期間「吳欣盈是新壽副總」　她轟柯文哲：不識瓜田李下

▲民眾黨選前之夜，吳欣盈、柯文哲與支持者跳炸裂舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲簡舒培爆北士科決標期間，吳欣盈是新壽副總，柯文哲完全不避嫌。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲近期深陷諸多爭議，台北市議會針對「三大案」中的北士科調查報告案初稿也出爐了，民進黨議員簡舒培今（21日）直指，北士科招商決標的期程，與前民眾黨立委吳欣盈擔任新壽副總經理的時間完全重疊，且北市科T17、T18的得標者，即是吳所任職的公司，簡狠酸柯文哲「瓜田李下」完全不避嫌。

簡舒培在臉書發文表示，針對北士科案，柯文哲有諸多疑點說不清楚；北士科招商決標期間，他的總統大選副手吳欣盈，當時正是新光人壽副總和民眾黨的備位立委，柯文哲「瓜田李下」不避嫌，只敢提吳欣盈當副手的時間，分明是自知理虧。

簡舒培提到，吳欣盈原先任職於新光人壽副總經理，在2019年11月被柯文哲提名為民眾黨不分區立委第7名，並於隔年11月遞補就任立委，更在2024年總統大選與柯文哲搭檔參選正副總統。

然而，簡舒培說，據媒體報導，吳欣盈擔任立委期間，都是以留職停薪的方式，並未辭去新壽副總的職位，新壽回覆議會公文中，也明白寫著吳欣盈是自請停職，「這不就代表吳欣盈根本還是新壽公司的一員？」她也質疑，難道一間公司的任何人都可以「自請停職」嗎？還是因為吳欣盈是新光長公主，就隨便說隨便算？

回顧北士科招商的時間軸，簡舒培指出，三次公告招標的時間點分別落在2019年10月31日、2020年6月30日及2021年7月30日，而T17、T18決標予新光人壽則是在2021年10月13日。她點出，北士科首次公開招商後約莫半個多月，吳欣盈就成了民眾黨不分區立委候選人。此外，在2021年10月13日確定新壽拿下T17、T18後，一年後的11月，吳就開心宣誓就職，正式成為民眾黨的不分區立委。

簡舒培強調，北士科招商的期程，不僅與吳欣盈擔任新壽副總經理的時間完全重疊，直白一點的說是，北士科T17與T18的得標者，就是民眾黨的不分區立委候選人任職副總經理的公司。

簡舒培直言，「北士科招商期間、決標當下，吳欣盈都是新光人壽的副總經理」，柯文哲卻只敢拿北士科決標後的2024總統大選出來講，刻意忽略「民眾黨不分區立委」這條重要的時間軸。她也大酸柯文哲，「最愛吹噓自己學歷跟智商的前市長，難道不知道「瓜田李下」四個字，要怎麼寫嗎」？

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