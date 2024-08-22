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史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

 記者閔文昱／綜合報導

在開路上遇到三寶時，經常會讓人怒火中燒，甚至免不了一場行車糾紛。不過，有駕駛近日分享畫面，只見一名正妹突然從馬路旁衝出，險些就釀成車禍，然而該女子不僅長相清秀，當下更是馬上露出甜美笑容揮手道歉，瞬間就讓人火氣全消。畫面一出，網友們也紛紛幫正妹緩頰「看在漂亮又有氣質的道歉，這次就算了」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」19日上傳了這支影片，畫面拍攝時間是18日下午4點多，當時駕駛正開車行經內湖區成功路二段312巷弄，不料卻有一名女子突然從一旁衝出，差點就與轎車撞上，所幸駕駛車速並不快，急煞後並沒造成事故發生。

▲一名正妹突衝出馬路險釀車禍。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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▲一名正妹突衝出馬路險釀車禍。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

本該是令人火大的行為，不過女子在發現來車後，隨即也退回馬路旁，並露出甜美笑容舉手道歉，見駕駛禮讓，才趕緊小跑步通過，充滿氣質的一幕也讓影片火藥味全消。而該影片的標題則寫下「行人最大，但還是要注意來車」。

畫面曝光後，女子的清秀長相和甜美道歉隨即引發網友熱烈討論，紛紛歪樓「這個我會讓，若有需要也可上車」、「還有慢動作回顧，我給原PO致上最高敬意」、「這位小姐一定是對的，是原PO開得不夠更慢」、「好人一生平安，好影片一直循環」、「漂亮的少婦是被允許犯錯的」、「本來想問候對方娘親，但是看在有禮貌身材好，就原諒了」。

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