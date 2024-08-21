全身紅正妹女大生是小偷！摸走780元褲子　2hrs返回「要結帳」

記者許權毅／台中報導

紅衣女大盜出沒一中商圈！台中市有服飾業者說，19日下午17時被一名全身紅衣、紅褲並染紅髮的女子竊盜，偷偷拿走一件價值780元的褲子，店家報警後，紅衣女又正好跑回來「要結帳」，被員警直接帶走。據了解，該名竊嫌22歲施女目前仍就讀大學，無竊盜前科。

▲一名22歲施姓女大生（紅衣者）到一中商圈偷走780元的褲子，2小時後返回店家自稱要結帳，結果仍被警方依竊盜送辦。（圖／店家提供）



第二警分局育才所說，19日19時接獲一中商圈某店家報案，稱店內服飾遭到人竊取，員警前往了解時，22歲施女正好返回店家，自稱要回來結帳，員警見狀直接將人帶回派出所，全案經警詢後，依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

▲▼施女先拿起一件褲子進入更衣間試穿，再出來時，手上已經無商品，被藏匿在包包內。（圖／店家提供）



店家秀出監視器，只見施女穿著全身紅，髮色也是亮麗的紅色，打扮相當亮眼。約在當天17時2分拿取架上褲子，進入更衣間約5分鐘，將褲子放入包包後離開，就連衣架都消失，還一度站在鏡子前整理頭髮，約17時8分走出該店，前後過程僅約6到7分鐘左右。

據了解，有高雄新崛江店家也PO文表示，疑似被該女下手行竊，將主動聯繫店家完成報案程序。

▲施女被警方帶回，依竊盜罪嫌送辦。（圖／店家提供）