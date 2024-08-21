　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全身紅正妹女大生是小偷！摸走780元褲子　2hrs返回「要結帳」

記者許權毅／台中報導

紅衣女大盜出沒一中商圈！台中市有服飾業者說，19日下午17時被一名全身紅衣、紅褲並染紅髮的女子竊盜，偷偷拿走一件價值780元的褲子，店家報警後，紅衣女又正好跑回來「要結帳」，被員警直接帶走。據了解，該名竊嫌22歲施女目前仍就讀大學，無竊盜前科。

▲▼ 。（圖／店家提供）

▲一名22歲施姓女大生（紅衣者）到一中商圈偷走780元的褲子，2小時後返回店家自稱要結帳，結果仍被警方依竊盜送辦。（圖／店家提供）

第二警分局育才所說，19日19時接獲一中商圈某店家報案，稱店內服飾遭到人竊取，員警前往了解時，22歲施女正好返回店家，自稱要回來結帳，員警見狀直接將人帶回派出所，全案經警詢後，依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／店家提供）

▲▼施女先拿起一件褲子進入更衣間試穿，再出來時，手上已經無商品，被藏匿在包包內。（圖／店家提供）

▲▼ 。（圖／店家提供）

店家秀出監視器，只見施女穿著全身紅，髮色也是亮麗的紅色，打扮相當亮眼。約在當天17時2分拿取架上褲子，進入更衣間約5分鐘，將褲子放入包包後離開，就連衣架都消失，還一度站在鏡子前整理頭髮，約17時8分走出該店，前後過程僅約6到7分鐘左右。

據了解，有高雄新崛江店家也PO文表示，疑似被該女下手行竊，將主動聯繫店家完成報案程序。

▲▼ 。（圖／店家提供）

▲施女被警方帶回，依竊盜罪嫌送辦。（圖／店家提供）

ET快訊
快訊／桃園情侶雙載「壓坑打滑」　女大生慘遭輾斃
快訊／羅時豐遭爆「情勒員工+砍年終」　老婆罕見發聲
辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐
4年前目睹墾丁亂象「現在也沒改」！　史丹利：只會靠Ｘ沒有人來
中山區專挑正妹！　32歲男「瘋狂噴精、偷拍」慘了
快訊／技嘉集團創辦人劉明雄辭世　享壽64歲
快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　民進黨回應了
快訊／摩鐵悶殺小姊弟　單親媽遭起訴！
快訊／綠營花邊頻傳　賴清德說重話！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄鬧區棋牌桌遊館藏賭場　警破門逮人....20主婦賭徒傻眼

爛路奪命！桃園情侶雙載「壓坑打滑」　後座女大生慘遭貨車輾斃

3車手跨區屏東超商提款　警盾牌破窗逮人！扣百萬+22張金融卡

逼女兒18歲前雙修！變態母竟要男友硬上　還幫買避孕藥

辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐

全身紅正妹女大生是小偷！摸走780元褲子　2hrs返回「要結帳」

摩鐵吸毒喝酒悶殺小姊弟！中和單親媽今起訴　交國民法官審理

不會用自動報到機「出庭快來不及」火爆女動手砸爛　多吃1官司

「賣場之狼」出沒熱點曝！瘋狂噴精+偷拍　硬碟查出海量裙底照

大貨車卸貨升降板變利刃！　小貨車高速撞上「車門瞬間消失」

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　眼神死放棄掙扎：要開學沒？

高雄鬧區棋牌桌遊館藏賭場　警破門逮人....20主婦賭徒傻眼

爛路奪命！桃園情侶雙載「壓坑打滑」　後座女大生慘遭貨車輾斃

3車手跨區屏東超商提款　警盾牌破窗逮人！扣百萬+22張金融卡

逼女兒18歲前雙修！變態母竟要男友硬上　還幫買避孕藥

辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐

全身紅正妹女大生是小偷！摸走780元褲子　2hrs返回「要結帳」

摩鐵吸毒喝酒悶殺小姊弟！中和單親媽今起訴　交國民法官審理

不會用自動報到機「出庭快來不及」火爆女動手砸爛　多吃1官司

「賣場之狼」出沒熱點曝！瘋狂噴精+偷拍　硬碟查出海量裙底照

大貨車卸貨升降板變利刃！　小貨車高速撞上「車門瞬間消失」

李千娜天體營拍戲：有看到毛毛　「跟小8女女激吻」黃尚禾反應曝

高雄鬧區棋牌桌遊館藏賭場　警破門逮人....20主婦賭徒傻眼

揭北士科決標期間「吳欣盈是新壽副總」　她轟柯文哲不識瓜田李下

AI時代爭真相戰爭開打　民主社會沒輸的本錢！

嘉市警一分局警銀合作　每月通報近30件詐騙！攔阻金額近千萬

健康台灣委員會9顧問、20委員名單一次看　首場會談「健保改革」

露餡了！12星座對你有好感會這樣　雙子天天熱線不間斷

告馬斯克X平台賴帳38億元！緯穎證實「在美提起訴訟等結果」

吃松葉蟹不用動手！朧粵秋蟹料理上市　處女蟳展現鮮甜本味

飯吃一半起口角！17歲少年遭3男擊碎椅子群毆　擊中要害趴地抽搐

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

社會熱門新聞

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！

12顆海洛因球塞下體運毒　女子慘了

即／告陳時奮誹謗遭反控誣告　高虹安一審判刑10月

快訊／台南深夜自撞車禍　男子無生跡

獨／桃園地主開戰建商　社區門口矗石墩擋路

更多熱門

相關新聞

房東讓步！　昔公益路愛迪達大店切3塊「轉搶小兵市場」

房東讓步！　昔公益路愛迪達大店切3塊「轉搶小兵市場」

過去在台中市距離文心路的公益路二段於2016年盛大開幕的「adidas Originals 公益經典門市」一次承租3門牌店面，但卻在2023年撤出，養蚊1年時間，3間店面已有2間出租。信義房屋專家認為，公益路上的集市效益，房東切割店面，不用等待比較長的空租期。

大貨車升降板變利刃！小貨車車門消失

大貨車升降板變利刃！小貨車車門消失

夭壽！農曆7月「5具分離模特兒」丟草叢

夭壽！農曆7月「5具分離模特兒」丟草叢

娃娃機夾3C產品作弊　女被逮搜出6包毒品

娃娃機夾3C產品作弊　女被逮搜出6包毒品

中市祭13期212筆土地　標售前見大戶砸9億搶地

中市祭13期212筆土地　標售前見大戶砸9億搶地

關鍵字：

台中正妹女大生紅衣女孩竊盜小偷一中商圈

讀者迴響

熱門新聞

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

曾智希被發現「戲越來越少」PO超音波照證實

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

獨／許光漢確定入伍　昨天成功嶺報到

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

挖小嫻昔賣雞翅價　Cheap：別怪大家不去墾丁

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面