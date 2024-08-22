河北彩伽見面會「票價23800元」！PTT喊盤：上台互動還要抽籤

▲河北彩伽將來台舉辦見面會。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本人氣AV女優河北彩伽（原藝名河北彩花）擁有甜美樣子及高䠷身材，人氣超旺，日前曬出婚紗照，宣布將於9月29日舉行粉絲見面會，門票於8月24日開賣，有網友看了價格後驚呼，VVIP一張票居然要2萬3800元，互動也沒有很誘人，直呼「根本超盤！」

有網友在PTT發文，「河北彩伽見面會收費2萬4是斂財嗎？」看了見面會的票價，最便宜的銅卡1200元，銀卡3600元，金卡8800元，VVIP則是2萬3800元，限量18名。VVIP比其他票價的福利多了餐敘時光、親簽拍立得、2分鐘談心時刻，以及專屬語音錄製。

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上台與河北彩伽互動，則是用抽籤的方式，VVIP有40%的機率，金卡30%，銀卡20%，銅卡10%。原PO傻眼，雖然河北彩伽美若天仙，但是見面會門票居然高達2萬3800元，「比韓團女團還貴，然後也不能親親抱抱，有沒有到底有多少火山孝子真的回去買VIP席的八卦？」

▲VVIP有40%的機率可以被抽中。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，網友直呼「這不就是沒有保底的卡池嗎」、「天使萌上次最貴才兩萬」、「吃個飯24000，笑死人的盤」、「2萬4真的扯，小模真槍實彈都沒這價」、「到時23800的沒抽到，被1200的抽到，一定幹」、「最貴的還有機率，笑死」。

不過也有網友補血，「不錯啊，理性來講AV女優是提供你最多感官享受的娛樂明星」、「不重要，願打願挨，賣不掉就會降價了」、「市場需求阿，有意見的自己去賺」、「不爽不要買阿」。

臉書粉專「一百五」也將此消息轉發到FB上，百萬網紅Cheap在底下留言，「VVIP的錢23800$拿去買19張銅卡，中獎機率是19次的10%，至少中獎一次的機率大約是86.49%，遠比40%高，建議買19張銅卡」。