鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

▲新生代鋼琴家墜樓亡。（圖／左翻攝自臉書、右記者陳以昇攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2023年才獲國際鋼琴大賽銀賞的新生代鋼琴家29歲男子，21日在臉書以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴，隨即從土城住家墜樓死亡。有網友發現，一名嘲諷死者ˋ「笑你不敢」的網友，事後默默將臉書關閉。

死者21日上午11時許突然在臉書社團「爆料公社二社」以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴曲。不料，直播結束不久後，便傳出死者從土城住處墜樓的消息。

直播當下，許多網友紛紛留言關心，「真的很棒啊」、「你彈的很棒欸」、「好聽」、「讚」、「有人看出來在哪裡嗎？有沒有要先報警」、「人生沒有什麼過不去的，冷靜」、「才華那麼好！一定有發揮的地方」、「好好聽，可以再幾首嗎」。

但也有網友說，「戶頭還有錢嗎？先轉帳給我」、「要X了沒」等其中一名B網友甚至多次留言「笑你不敢」、「大陸啦，他不會X啦，騙你們這些」、「不會X啦」，火上加油的言論讓不少人氣炸，直嗆「可不可以不要刺激啊」。

事件曝光後，許多人將矛頭轉往說酸言酸語的人，其中B網友更是登上臉書熱搜。最後，B網友直接將臉書帳號關閉，藉此躲避網友的搜索。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995