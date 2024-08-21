逼停公車再撞司機　駕駛辯「綠燈了」被判拘役50日

記者黃翊婷／新北報導

汽車駕駛阿隆（化名）2022年3月間在新北市某路段與公車司機發生行車糾紛，竟逼停公車，再趁司機下車時往前衝撞，導致司機受傷。雖然阿隆否認開車撞人，但並未獲得新北地院法官採信，日前被依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲公車司機因行車糾紛遭撞傷。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿隆2022年3月間開車行駛於新北市某路段，期間與公車司機發生行車糾紛，竟開車緊靠公車左側，不讓公車繼續行駛，等到司機下車走到汽車前方，他隨即啟動汽車並向前衝撞，導致司機左側膝部挫傷。

阿隆挨告之後矢口否認開車撞人，他辯稱，當時號誌燈已經變成綠燈，啟動車子時看見司機走了過來，當下立刻剎車，應該沒有撞到司機。

司機則表示，當時公車準備靠站，阿隆的車子緊靠公車車頭，繼續前進恐怕會撞上，他向公司回報狀況，公司要求不要隨便下車，但可以請對方靠近說明狀況，無奈阿隆完全不理會，只是一直在那邊飆罵，他為了看清楚阿隆的車牌並回報給公司，這才下車走過去，沒想到剛走到汽車前方就遭撞傷。

司機認為，阿隆不是在停等紅燈，而是故意攔停公車，因為當時前面並沒有其他車輛，阿隆明明可以前進，卻試圖靠近公車。新北地院法官核對警詢、檢方偵查證述以及現場監視器畫面等證據，事發過程均與司機的證詞相符。

法官表示，此案事證明確，阿隆僅因行車糾紛，就做出上述行為妨害他人開車的權益，犯後始終飾詞否認犯行，無悔意，也沒有與司機達成和解，最終依傷害罪判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。