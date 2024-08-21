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高虹安誣告罕見重判10個月！黃揚明揭2疑點「這個法官很討厭她」

▲高虹安因誣告遭判10個月。（圖／記者黃哲民攝）

▲高虹安因誣告遭判10個月。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

高虹安2022年間被指稱抄襲論文後，向旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）提告加重誹謗，對方獲不起訴處分後，反告她誣告，如今台北地院判高10個月有期徒刑。對此，媒體人黃揚明直言，誣告罪要成立就已經很困難了，高竟然還能被判到有罪且不能易科罰金，可見「這個法官很討厭高虹安」。

黃揚明21日在節目《52直播間》表示，高虹安可能因為得罪台北地院，導致有些法官對她有偏見，因為高的博士論文並未抄襲，她所引用的期刊均為她本人的作品，且論文主題是她在期刊文章上的延伸，內容有些重複是正常的，但法官將學術與司法抄襲的定義混淆，且還由法院來決定抄襲問題，而非由學倫會等學術倫理機構來判定。

黃揚明進一步質疑，高虹安的論文與學位都未被學校撤銷，代表其學術上並未出現問題，「那這有什麼好誣告的？」甚至誣告罪要成立就已經很困難了，高卻還被判有罪且不能易科罰金，「實在是太離譜了」、「我必須說，這個法官很討厭高虹安。」

事實上，司法實務對誣告罪的起訴率偏低，判有罪個案並不多見，誣告罪法定最重判7年，若判6月以下雖不得易科罰金，但有機會易服社會勞動免坐牢；而對於無前科的高虹安，初犯誣告罪就遭判10月、未獲緩刑，若就此定讞須服刑，算是罕見重判。

對此，高虹安則回應，「本人當年提告陳時奮先生時，並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方兩度給予學術論文無不當之函文，或資策會110年已啟動內部調查並回覆本人『無智財權違法』，這些證據並經法院採為資策會自訴案不受理判決之證據，足可證明本人並無誣告之故意，更無捏造事實或證據。對於與誣告罪成立要件相悖的判決，本人深感遺憾，並將提出上訴，謝謝各界關心。」

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