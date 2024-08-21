快訊／高虹安遭判刑10月回應了！　喊「深感遺憾」：將提出上訴

▲高虹安21日被依照誣告罪判刑10月。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

旅美教授陳時奮2022年間以筆名「翁達瑞」發文，指稱新竹市長高虹安抄襲論文、被指導教授除名，遭高虹安提告加重誹謗，他獲不起訴處分後，反告高虹安誣告，台北地院21日上午判高虹安有期徒刑10月，可上訴。對此，高虹安回應，對判決結果深感遺憾，將提出上訴，感謝各界的關心。

回顧整起事發經過，高虹安2022年獲民眾黨提名參選新竹市長期間，陳時奮PO文指稱，高虹安2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，內容大量引用資策會2017年的2篇期刊論文，卻沒有標註出處涉嫌抄襲，另外，高虹安還被指導教授李傑除名。

對此，高虹安稱與事實不符，涉嫌加重誹謗，遂向陳時奮提告，台北地檢署偵辦過後，認為陳時奮是對選將品行等可受公評之事做合理評論，2023年給予陳時奮不起訴處分。

陳時奮隨即反控高虹安涉嫌誣告，案經審理過後，台北地方法院21日上午9時30分宣判，依照誣告罪將高虹安判刑10月，全案仍可上訴。

高虹安得知消息後回應，「本人當年提告陳時奮先生時，並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方兩度給予學術論文無不當之函文，或資策會110年已啟動內部調查並回覆本人『無智財權違法』，這些證據並經法院採為資策會自訴案不受理判決之證據，足可證明本人並無誣告之故意，更無捏造事實或證據。對於與誣告罪成立要件相悖的判決，本人深感遺憾，並將提出上訴，謝謝各界關心。」