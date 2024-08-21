逼女兒18歲前雙修！變態母竟要男友硬上　還幫買避孕藥

▲高雄少女指控母親男友假借雙修名義對她性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名少女小琴（化名）因遭家暴申請保護令獲准，但媽媽和章姓男友卻經常假借濟公活佛的名義，對小琴洗腦說「要和章男雙修」、「18歲前要行周公之禮」，後來章男果然就趁機對小琴性侵，小琴崩潰提告。法院審理時，媽媽和章男都否認犯行，法官則認為僅憑小琴單方面的指控和扣押到的避孕藥，無法兩人涉嫌強制性交，因此判兩人無罪，但章男違反保護令的部分，仍被判處徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，小琴媽媽原本是單親母親，後來與章男交往成為男女朋友，因章男會對小琴家暴，因此小琴向法院聲請2年的家暴保護令獲准。小琴事後又控告媽媽和章聯手性侵害她。

小琴提告指出，媽媽和章男經常假借神明濟公活佛名義對她洗腦，要她「和章男雙修」、「師父說在生日前一定要1次周公之禮，為了趕修行進度」，而她也多次拒絕，但在2021年3月6日凌晨，她在房間睡覺時，章男卻溜進她的房間，對她上下其手，最後更性侵得逞。

小琴媽媽和章男被告後喊冤，章男辯稱沒有與小琴發生性交行為，甚至不知道小琴還未滿18歲；媽媽也辯稱從未要小琴和章男發生性行為來修行，也不知道小琴和章男有沒有發生過性關係，但仍被依強制性交、違反保護令等罪起訴。

法院審理時，法官根據三人的對話紀錄，認為僅能證明小琴媽媽知道以性行為修行一事，且不反對小琴以性行為與章男雙修，而且根據查扣的避孕藥證物，也僅能證明是媽媽因為眾多原因提供給小琴服用，難以認定章男有和小琴發生過性行為，加上沒有其他確切證據可補強小琴的指述，無法單憑小琴的陳述就認定兩人有強制性交的犯行，因此判兩人無罪。

但在違反保護令部分，法官則認為章男犯行明確，判處他徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。