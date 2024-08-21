高虹安誣告遭判10月！律師「1關鍵」太衝擊：司法遇到她就轉彎？

▲高虹安遭判10個月。（圖／新竹市府提供）

記者周亭瑋／綜合報導

高虹安2022年間被指稱抄襲論文後，向旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）提告加重誹謗，對方獲不起訴處分後，反告她誣告，如今台北地院判高10個月有期徒刑，這讓律師葉慶元不以為然，直言「誣告必須要憑空捏造、虛構事實耶！司法遇到高虹安就轉彎？」

葉慶元今在臉書提到，當初陳時奮宣稱高虹安論文遭教授除名後，被她告加重誹謗，高虹安提出辛大學倫會負責人回函，表示沒有學術不倫，而資策會最初的對外回應，亦認為她博論引用的期刊論文不構成侵權，同時她的指導教授李傑更公開聲明，並沒有把高虹安除名，「結果陳時奮不起訴，尊重言論自由，勉強可以理解；但陳時奮反控高虹安誣告，居然判刑10個月？」

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他直言，依照司法穩定見解，誣告必須要「憑空捏造、虛構事實」，而高針對陳時奮不實指控提起誹謗告訴，卻全然變成憑空捏造、虛構事實了，「這份判決應該要好好拜讀一下！」

▲高虹安被陳時奮指控誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

對此，網友們紛紛回應，「台灣司法竟然已沉淪至此？」「垃圾司法」、「不能檢舉嗎？」「這個會不會太扯？誣告很難成立」、「我也覺得這個判決超扯的」、「世界級的笑話」、「看了一下判決新聞稿，爭點從『高虹安是否被教授除名』，轉變為『高虹安論文是否抄襲』，感覺完全偏離原本的誹謗告訴事實」。

事實上，司法實務對誣告罪的起訴率偏低，判有罪個案並不多見，誣告罪法定最重判7年，若判6月以下雖不得易科罰金，但有機會易服社會勞動免坐牢；而對於無前科的高虹安，初犯誣告罪就遭判10月、未獲緩刑，若就此定讞須服刑，算是罕見重判。

另外，合議庭在判決中指出，高虹安把司法當成「使批評者噤聲的工具」，虛耗偵查資源、妨害我國司法權之行使，使陳時奮面臨刑事追訴風險，所為甚有不該、應予非難。