黃揚明：民眾黨從「珊珊來辭到不動如珊」　選將接連折損像被詛咒

▲左起周榆修、黃珊珊、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會昨（20日）因柯文哲政治獻金申報不實案，決議立委黃珊珊處以停權3年處分，黃表示尊重並接受決議，並全力完成主席交辦清查帳務。對此，媒體人黃揚明表示，黃珊珊從上周「珊珊來辭」到這周「不動如珊」，短期不會被開除黨籍，但也不會再代表民眾黨參選台北市長，他還盤點「民眾黨近期困境」，選將逐一折損，又碰假帳風暴、司法追訴等，「民眾黨或許被詛咒了」。

黃揚明在臉書發文表示，民眾黨政治獻金風暴延燒，在大選期間擔任競選總部總幹事的民眾黨立委黃珊珊，成了眾矢之的，要求她請辭立委的罵聲不斷，但她辭的僅有民眾黨中央委員一職。上週民眾黨的縮影，堪稱「珊珊來辭」，而本週，則叫「不動如珊」。

黃揚明指出，一方面，在首次中評會隔天，民眾黨主席柯文哲受訪表示，「辭職走人最簡單，所以有時候要留下來善後才比較困難」、「該處分的要處分，有政治責任，但是也不是說，一次就把人家全部幹掉，這也不對」。而到了週日，柯宣布黃珊珊負責「善後小組」，也確認了黃珊珊除非真的捲入司法案件，否則短期內應不至於被開除黨籍。

黃揚明再指，民眾黨20日第二次中評會的結論，開除端木正、李文宗黨籍，黃珊珊停權3年。民眾黨祕書長周榆修則在直播中表示，停權指停止所有黨內權力，包含停止參與黨內會議、黨職幹部、黨內權益，「當暫停所有黨內權力的時候，當然包含初選、登記跟爭取提名，這就直球對決，當然沒有這個權力」。

黃揚明說，也就是說，目前的停權處分，確認黃珊珊不會再代表民眾黨參選台北市長。

黃揚明盤點「民眾黨近期困境」，高虹安因一審有罪遭停職且退黨，民眾黨的縣市長除了代理竹市的邱臣遠，只剩下選上後帶槍投靠的金門縣長陳福海，但陳福海也被選罷法規範卡死，無法再競選連任；而2022年以無黨籍選過台北市長的黃珊珊，如今加入民眾黨也無法再參選，選將逐一折損，又碰上假帳風暴、司法追訴等。

黃揚明認為，民眾黨或許真的被詛咒了，往好處想，如果民眾黨可以藉此轉換體質，擺脫「一人政黨」的風格，不是壞事。但一人政黨，絕對不是想擺脫就能擺脫的，除非那一人，真的倒了。

最後，黃揚明強調，民眾黨現在也許只求不要「靠珊珊倒」、「靠人人跑」。

▼ 左起柯文哲、高虹安。（圖／記者李毓康攝)