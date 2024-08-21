法官認定高虹安論文大幅抄襲　指她「用司法使批評者噤聲」

▲高虹安（中）告旅美教授陳時奮涉加重誹謗不起訴，被反控涉嫌誣告，今（21日）被判刑10月。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

資策會先前控告新竹市前市長高虹安的博士論文涉嫌抄襲，審理近1年半因逾期提告而吞敗，但審理高虹安被旅美教授陳時奮指控涉嫌誣告的台北地院合議庭，今（21日）不僅判高10月徒刑，更直接認定高的論文「確有大幅抄襲之情事」。詳細的判決理由也曝光。

事實上，司法實務對誣告罪的起訴率偏低，判有罪個案並不多見，誣告罪法定最重判刑7年，若判刑6月以下雖不得易科罰金，但有機會易服社會勞動免坐牢，高虹安無前科，初犯誣告罪被判刑10月、未獲緩刑，若就此定讞須服刑，已算罕見重判。而合議庭更在判決中指高虹安，把司法當成「使批評者噤聲的工具」，虛耗偵查資源、妨害我國司法權之行使，使陳時奮面臨刑事追訴風險，所為甚有不該、應予非難。

陳時奮今回應「這個判決是對所有政治人物的警惕，不要利用濫訴製造清白的假象，獲取不當的選舉利益。高虹安膽大妄為，明知論文抄襲，還大膽對我提告，甚至捏造證據交給檢察官，要如入我於罪。她罪有應得！我希望過去跟著高虹安抹黑我的人，能夠停止對我的無端攻擊。我沒有做錯任何事，只是善盡公民義務為民除害。」

▲陳時奮回應高虹安被依誣告罪判刑10月「是對所有政治人物的警惕」。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭認為，高虹安明知自己2018年就讀美國辛辛那提大學所提交的博士論文，抄襲自己2017年任職資策會時，與同事、博論指導教授李傑合著並發表的2篇期刊論文，而陳時奮從2021年9月到2022年7月，就以筆名「翁達瑞」陸續發表《被指導教授除名的高虹安》、《師生合謀之學術不倫：李傑與高虹安的故事》、《高虹安退出政壇吧！》等文質疑。

合議庭指出，高虹安覺得陳時奮的文章對她當時競選新竹市長的選情不利，因此於2022年8月26日告陳涉嫌加重誹謗，目的是「嚇阻各界繼續討論、批評其博士論文抄襲問題，以製造寒蟬效應」。

合議庭指出，檢方偵辦比對高虹安的博論與遭抄襲的資策會期刊論文，確有諸多內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同等情形，據此認為陳時奮對可受公評之事合理評論、犯罪嫌疑不足，將陳不起訴確定。

但合議庭審理時，再度比對，認為高虹安博論與資策會期刊論文「幾乎所有文字一字不漏」、顯逾合理使用範圍，高雖辯稱「自我抄襲」不算抄襲，但她引用與他人合著內容，卻沒詳細引註或列入博論參考文獻，且被引用的期刊論文著作權屬於資策會，並非高「自己的著作」。

至於高虹安提出辛大教授回函，佐證校方確認她博論沒版權問題，合議庭認為這是個人意見、沒考量資策會的著作權，不足採信。

合議庭認定，高虹安並非毫無智識程度與社會工作經驗之人，被質疑自己博論有抄襲瑕疵時，才以「擠牙膏」方式，把其中1篇被引用期刊論文增補到自己博論參考文獻，顯然意圖僥倖、抱持「被發現再處理」的心態，若自認沒抄襲，大可一併將2篇期刊論文都增補進博論參考文獻。

合議庭指出，陳時奮PO文指摘高虹安博論涉及抄襲，與事實並無相悖，高告陳涉嫌加重誹謗，顯然是因「抄襲幅度過大，為免違反學術倫理之情事為他人所發現」，且用增補後的博論版本當證據，可見高是基於誣告的直接故意，意圖使陳受刑事處分。

本案源於2022年高虹安獲台灣民眾黨提名參選新竹市長期間，原新竹市長林智堅爆發碩士論文抄襲事件、最終錯失轉戰桃園市長寶座機會，陳時奮多次PO文聲援林，並指高2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，大量引用資策會2017年2篇期刊論文卻沒標註出處，也涉及抄襲。

高虹安同年8月告陳時奮說她「被指導教授李傑除名」等語，與事實不符，涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦認為陳對選將品行等可受公評之事合理評論，去年（2023年）將陳不起訴。陳隨即提起自訴，反控高涉嫌誣告，陳自稱「善盡公民責任的大學教授」，主張抄襲對西方政治人物而言是「死罪」，所以他PO文揭露高的誠信問題給選民知道。

資策會2022年另案提自訴、控告高虹安博論抄襲資策會2篇期刊論文各約8成與3成，涉犯《著作權法》，北院審理將近1年半，調解5次都破局，最後認定資策會提告逾期，在高虹安於立委任內所涉貪污罪一審判刑當天，判決資策會自訴不受理，資策會所提附帶民事求償，移送智慧財產及商業法院審理。