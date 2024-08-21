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台南市113學年度　攜手傅爾布萊特學術交流基金會引進美籍外師

▲台南市教育局積極向教育部申請擴大引進外籍英語教學人員計畫，在美國在台協會的見證下，教育局長鄭新輝代表市府與傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道簽訂契約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局積極向教育部申請擴大引進外籍英語教學人員計畫，在美國在台協會的見證下，教育局長鄭新輝代表市府與傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道簽訂契約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學生英語聽、說能力，台南市教育局積極向教育部申請擴大引進外籍英語教學人員計畫，21日再攜手傅爾布萊特（Fulbright）學術交流基金會，在美國在台協會(AIT)的見證下，教育局長鄭新輝代表市府與基金會執行長那原道(Randall Nadeau)簽訂契約，113學年度將有10位美籍英語教學助理到台南進行1年期的英語教學。

教育局指出，台南市積極爭取中央及基金會資源，整體外師數量也將從原本的125人增加至153人，全力培養學生具備全球溝通力。

▲台南市教育局積極向教育部申請擴大引進外籍英語教學人員計畫，在美國在台協會的見證下，教育局長鄭新輝代表市府與傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道簽訂契約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市致力打造國際化環境，在南科及沙崙綠能智慧科學城的帶動下，許多跨國企業都進駐台南，也讓這座城市愈來愈國際化。英語是國際語言，透過引進外師讓台南市學生從小就能沉浸在全英語的環境，增加開口說英語的機會，同時能學到其他國家的文化，拓展國際視野。

教育局鄭新輝局長表示，傅爾布萊特計畫(Fulbright Program)是美國最具指標性的國際交換計畫，在全球共有49個基金會，推動國際教育、學術及文化交流。這次首度攜手學術交流基金會引進10位美籍外師都非常優秀，除了將在國中小學課堂上協助英語教學外，也會投入社團活動、球隊運動、英語演講培訓等學校活動，透過多元方式讓學生自然而然開口說英語，培養學生英語溝通習慣。

傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道表示，非常期待這次到台南協助英語教學的美籍外師能夠深入社區進行交流，以開放和樂觀的態度體驗台南文化，進一步拓展自己的視野。也期望他們能珍惜在台灣的每一刻，積極參與社區活動，與學生和教師建立真摯的聯繫。這次合作不僅是教育交流，也是文化交流，有助於促進國際理解與合作，為台灣的教育環境注入新的活力。

▲台南市教育局積極向教育部申請擴大引進外籍英語教學人員計畫，在美國在台協會的見證下，教育局長鄭新輝代表市府與傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道簽訂契約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次來到台南的美籍外師來自全美各州，包括密西根(Michigan)、俄亥俄(Ohio)、喬治亞(Georgia)、德州(Texas)等州，來自美國愛荷華州(Iowa)的美籍外師Wyatt Hellman表示，已迫不及待想進入校園與全校師生進行交流，並期待與校內教師進行協同教學。希望能透過課堂互動深入了解台南，也期望在未來一年中能到台灣各地旅行，品嘗美食，探索台灣的文化與風土人情。

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