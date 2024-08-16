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合理調整多元共融　南市勞工局23日關子嶺舉辦合理調整論壇開放報名

▲台南市勞工局8月23日上午將在關仔嶺勞工育樂中心舉辦「『合理調整 多元共融』2024年身心障礙者就業論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局8月23日上午將在關仔嶺勞工育樂中心舉辦「『合理調整 多元共融』2024年身心障礙者就業論壇」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局8月23日上午將在關仔嶺勞工育樂中心舉辦「『合理調整 多元共融』2024年身心障礙者就業論壇」，廣邀專家、雇主、及實務工作者分享實務上的經驗，使與會者瞭解透過合理調整，協助身心障礙者克服就業障礙，也藉此鼓勵企業聘用身心障礙者，創造更多就業機會給身障朋友。

勞工局局長王鑫基表示，為呼應聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)的「合理調整」精神，每個人都有平等的工作機會，而所謂的身心障礙者，是指處於障礙處境之下的人，不限於領有身心障礙證明者。勞工局為讓雇主及社會大眾了解合理調整的精神與運用方式，特邀《Right Plus 多多益善》創辦人葉靜倫講師，現身分享四處跑新聞的所聞所見，以及分享合理調整運用在就業服務上的方法，協助雇主可以在不過度負擔的情形下，為身心障礙員工的工作進行合理調整，形成人境適配。

此外，勞工局也邀請到實務經驗豐富的財團法人伊甸社會福利基金會李俊彣高專及建和紙盒店黃建昌經理，李高專長期耕耘身心障礙者就業服務領域，將分享在職場上合理調整的類型以及衡量的尺度；建和紙盒店成立於1975年，專注於紙箱製作，目前進用6名聽語障員工，將分享適當運用職務再設計輔助，讓聽語障員工發揮自身的工作能力，給予員工支持。

勞工局表示，在這個多元的社會，身心障礙者需要大眾對他們更多的了解，雇主也需要更多的實務經驗交流分享，方能了解如何切中身心障礙者需求，為其個別調整適合的工作環境及內容，期能透過論壇的激盪，協助雇主運用巧思運用合理調整，讓這個美好的詞實現在各個職場上，也歡迎公私部門雇主善加運用職務再設計資源，如有需求皆可隨時聯繫勞工局。論壇報名專線請洽勞工局：06-2991111分機8531陳小姐。

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