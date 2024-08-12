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黃偉哲協助南市庇護工場x晴天坊　行銷中秋禮品盼助社福團體過中秋

▲台南市政府12日於民治市政中心舉辦「集愛中秋-龍情滿溢慶團圓-庇護工場x晴天坊中秋禮品電商行銷記者會」，市長黃偉哲等人共同推廣庇護工場製作的中秋禮盒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府12日於民治市政中心舉辦「集愛中秋-龍情滿溢慶團圓-庇護工場x晴天坊中秋禮品電商行銷記者會」，市長黃偉哲等人共同推廣庇護工場製作的中秋禮盒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節即將來臨，台南市政府12日於民治市政中心舉辦「集愛中秋-龍情滿溢慶團圓-庇護工場x晴天坊中秋禮品電商行銷記者會」，市長黃偉哲偕同勞動部勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長及市議員蔡育輝、沈家鳳及李宗翰與五大總工會等貴賓，共同推廣庇護工場製作的中秋禮盒。

▲台南市政府12日於民治市政中心舉辦「集愛中秋-龍情滿溢慶團圓-庇護工場x晴天坊中秋禮品電商行銷記者會」，市長黃偉哲等人共同推廣庇護工場製作的中秋禮盒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，中秋節即將到來，又到了送禮的季節，非常感謝勞動署及各個工會的支持，今年勞工局結合龍年生肖與中秋節玉兔、月餅等元素，攜手轄內7家庇護工場，搭配「晴天坊」手工藝品，推出多款應景節慶商品，除實體銷售管道外，勞工局亦新增電子商務訂購方式，突破傳統營業時間限制，讓大眾透過網路即可下單訂購，期許中秋營收能再創佳績。

黃偉哲強調，這些社福團體所製作的中秋月餅不僅CP值高，而且充滿愛心，希望市民朋友們踴躍向社福團禮訂購月餅，讓今年中秋節除了濃濃的中秋味，還有濃濃的人情味與愛心。

記者會現場反應熱絡，除五大總工會及與會貴賓已訂購外，另有統一企業公司企業工會、大台南禮儀用品業職業工會、台南市電子機械加工職業工會、台南市文化創意美學職業工會、台南市美髮及美容美體業產業工會、台南市美業菁英獅子會台南市泥水業職業工會等也都紛紛下訂。

▲台南市政府12日於民治市政中心舉辦「集愛中秋-龍情滿溢慶團圓-庇護工場x晴天坊中秋禮品電商行銷記者會」，市長黃偉哲等人共同推廣庇護工場製作的中秋禮盒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基說明，台南7家庇護工場，每一家的伴手禮都各具特色，如展翼烘焙坊今年推出的多寶閣禮盒（聯名款）禮盒，其中綠豆椪採用度小月嚴選溫體台灣豬肉，融合自創的獨家配方，創造嶄新的滋味；以蔬食結善緣為主的菩提澄園庇護工場，推出澄心菩提禮盒，包含素香鬆及腰果，使用自然原味調理方式烘焙，兼顧營養與健康，極具營養價值。

另外，2023年剛成立的安平康家福田庇護工場，推出福爾摩沙鳳梨酥禮盒，選用了台南在地優質金鑽鳳梨，純手工製作，內餡濃郁且不甜膩，具有濃厚的台南風情味；全台唯一製作鮮凍食品的喜憨兒台南庇護工場，則持續與錦霞樓合作，推出烏金干貝醬禮盒，是居家常備，料理提味的好夥伴。

▲台南市政府12日於民治市政中心舉辦「集愛中秋-龍情滿溢慶團圓-庇護工場x晴天坊中秋禮品電商行銷記者會」，市長黃偉哲等人共同推廣庇護工場製作的中秋禮盒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了上述提到的產品外，還有蓮心園庇護農藝工場推出的生鮮鮮蔬菜箱，所含的不結球白菜、青花椰菜、美松菜、秋葵、茼蒿等產品，皆以無毒方式栽種，可做成清爽沙拉極具營養價值；吉茂庇護工場則推出節慶瓶裝水、創義印製庇護工場提供客製化投影鑰匙圈，幫大家留住佳節的美好回憶。訂購資訊歡迎民眾可上勞工局網站或電話洽詢06-2991111轉8459、6687。

▲台南市政府12日於民治市政中心舉辦「集愛中秋-龍情滿溢慶團圓-庇護工場x晴天坊中秋禮品電商行銷記者會」，市長黃偉哲等人共同推廣庇護工場製作的中秋禮盒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局也因應電商網路消費日增趨勢，結合「PChome商店街」，推動庇護工場與「晴天坊」計畫夥伴合作，推出「柚，椪見你」、「月兔柚香禮」以及「秋月柚香」三款禮盒，獨特的中秋節組合商品，融合了傳統與現代元素在贈送禮物時能表達心意又能體現節日的文化底蘊，是中秋節送禮的最佳選擇。

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