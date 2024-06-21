台南400年首次金曲歌王歌后同台演出歌中劇　打造南市獨有蚵業之美

▲台南市農業局將於22日在安平區觀夕平台沙灘區，舉辦台南400年農漁藝術地景藝術節系列活動第二場－安平區「戀戀蚵南里」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市農業局將於22日在安平區觀夕平台沙灘區舉辦台南400年農漁藝術地景藝術節系列活動第二場－安平區「戀戀蚵南里」，吸引全國各地喜好藝術與音樂民眾前往觀賞。

本次藝術節結合了演唱會及舞台劇的形式，成為全新創作的歌中劇，以大海及海上浮筏式蚵棚作背景，將船筏及蚵串作為舞台的裝飾，猶如穿梭到漁村，透過許富凱及曹雅雯富有情感的歌聲及出南方劇團生動的演出，介紹台南在地的養蚵文化。

市長黃偉哲表示，台南相當重視藝文發展，此次特別選擇歌中劇，即是希望透過全新創作的劇情及演出，向世界闡述屬於台南400年的故事。牡蠣養殖台南市是重要的產地之一，感謝農業部的補助本次台南400年表演活動，希望透過輕鬆悠揚的音樂及詼諧逗趣的演出，使民眾感受到台南蚵業之美。

農業局長李建裕指出，本次歌中劇表演以「蚵業」為主軸，透過金曲歌王許富凱及金曲歌后曹雅雯演唱為引導，搭配著出南方劇團的演出，展現台南蚵業的獨特性。坐在野攤墊上、吹著海風，搭配著夕陽，以最輕鬆的心情觀看演出，甚至能遠眺海面上的浮筏式蚵棚，打造一個藝術結合地景的全方位的體驗。

農業局進一步表示，本次活動結合了青農市集與文創市集，讓現場聚集台南在地小吃與青年農民，除了讓遊客可以享受歌中劇的藝術表演以外，還可以購買到台南在地美食與農特產品。後續還有牧草為主題的《藝擊玩家》歡迎民眾一同參與。

6月29日(六) 下午5:00-6:00

演出單位：朱宗慶打擊樂團 2《藝擊玩家》

演出地點：台南市大內區走馬瀨農場(台南市大內區二溪里唭子瓦 60 號)