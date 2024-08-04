去哪教英文更好？　外國鄉民一面倒「激推台灣」原因曝光

▲許多外國網友推薦旅外人士來到台灣生活。（資料照／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

外國一名女網友考慮前往海外擔任英語老師，目前在卡達與台灣之間抉擇，她在網路論壇Reddit發文詢問廣大鄉民意見，未料，留言區幾乎「一面倒」推薦台灣，原因包括人民友善、多元包容、生活成本低廉等。

女網友今年33歲，先前在其他領域工作過，迄今累積3年教學經驗，目前正在考慮前往卡達或台灣教英語，但無法做出決定。對此，許多鄉民紛紛表示，「台灣輕鬆勝出」、「100%是台灣」，其中不乏多名現居台灣的外籍網友大力推薦。

至於鄉民們肯定台灣的原因也有很多，包括生活有趣、人民友善有禮、尊重他人及多樣性、基礎建設良好、生活成本相對較低、擁有很棒的自然美景與文化底蘊、前往亞洲各地旅遊也很方便等，「台灣很自由，還有西方文化的友善」、「我一個朋友在台灣教書4、5年，他愛死台灣了。」

其中一名網友表示，如果是否能夠存錢不太重要的話，台灣比卡達好太多了，根本沒得比，「我認識太多（外籍）老師，待在台灣的時間比原本計畫的久得多」，台灣幾年前還被外籍人士評選為「第一名旅外目的地」。

不過，也有網友質疑台灣低薪與長工時，「我不想要每天從7點半到5點都在工作。」但有人指出，台灣國際學校與海外國際學校的工作環境差不多，而且薪資差異的狀況，在卡達與台灣都可能發生。