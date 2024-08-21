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大陸 大陸焦點 特派現場

上海迪士尼女遊客跪地痛哭！「廁所卡」限時20分鐘　陸媒批不友善

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名女遊客近日在上海迪士尼遊玩項目排隊期間上廁所超時，返回後崩潰大哭的影片引發關注。影片顯示，一名穿白色連衣裙的女生正倒地痛哭，因她在排隊遊玩項目時中途去上廁所，超過了「廁所卡」規定的20分鐘時限。女子情緒激動，與工作人員發生爭執後崩潰。

▲▼上海迪士尼女遊客崩潰跪地痛哭。（圖／翻攝自影片）

▲上海迪士尼女遊客崩潰跪地痛哭。（圖／翻攝自影片）

有去過迪士尼的遊客表示，所謂「廁所卡」其實是排隊卡制度，設立的初衷是為了維護排隊秩序，確保大多數遊客的遊玩體驗，一般限時為20分鐘。

部分網友認為，在遊客眾多的迪士尼樂園上廁所在20分鐘內返回過於苛刻。但也有人持不同意見，認為既然有規則在先女子就應當為自己的行為負責。

《新京報》20日發表評論文章稱，上海迪士尼應該反思，暑期遊客暴增，但廁所設施卻沒有增加的情況下，容易大排長龍的女廁，如果仍維持20分鐘的時間限制，是不是對女性不太友善。評論認為，園方應該反思是否應該對暫時脫隊上廁所的女遊客，放寬時間。

「廁所卡」是否可以改進？8月20日，上海迪士尼熱線客服人員表示，「具體情況要問現場工作人員。」對此，上海市浦東新區文體旅遊局一名工作人員表示，「上海迪士尼樂園歸上海國際旅遊度假區管委會管理，上海迪士尼工作人員應做好客流疏導和管理，並輔助遊客排隊。」

上述工作人員指出，「因為迪士尼樂園不是遊樂場所，也不屬於旅遊景區，所以從迪士尼樂園自身的衛生間配置情況看，可能會在某一個時段發生局部性擁堵。那麼，工作人員應該做好相應的客流疏導和管理，並且輔助遊客進行相應排隊。從影片看，事發地可能是在迪士尼樂園新打造的區域，當時遊客量可能很大，所以園方在面對大客流時候，在管理或者服務上可能有工作不到位的地方。」

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