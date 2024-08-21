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迪士尼傳奇執行長艾格「1年半做3件事」　串流首度獲利

迪士尼傳奇執行長艾格（Bob Iger）。（圖／路透）

▲迪士尼傳奇執行長艾格（Bob Iger）。（圖／路透）

文／今周刊

娛樂帝國迪士尼傳來捷報，2024財年第三季整體串流業務首度實現獲利。

背後，是傳奇執行長艾格回任後，透過精簡支出、擴大分眾，打出的漂亮一役。

「很高興能重返D23！」美國加州當地時間8月9日晚間，華特迪士尼（以下稱迪士尼）執行長艾格（Bob Iger）登上兩年一度的「D23迪士尼粉絲大會」舞台，在萬人掌聲中分享自己回歸的喜悅。

這位被稱為迪士尼傳奇執行長的人物，曾在2005年到2021年間，帶領迪士尼陸續收購皮克斯、漫威、盧卡斯影業及21世紀福斯等電影公司。在他任內，迪士尼的市值翻了四倍，從原本500億美元（約1.6兆新台幣）成長至逾2500億美元（約8兆新台幣）。

早在2021年底卸任的他，卻因涵蓋迪士尼串流業務的DTC（Direct to Consumer，直接服務消費者）部門遲遲無法獲利，甚至在2022年出現單季15億美元（約480億新台幣）虧損，不得不在2022年底重出江湖，並啟動一連串救火策略。

外界都睜大眼睛看這位傳奇執行長如何挽救迪士尼的同時，艾格也不負眾望，在上任一年半後繳出亮眼成績單。

砍支出　產製重質不重量

攤開迪士尼財報，2024財年第三季，包含Disney+、Hulu、EPSN+等平台在內的串流業務，總收入近64億美元（約2048億新台幣），比去年同期成長15％，獲利達4700萬美元（約15億新台幣），是迪士尼所有串流部門首次共同獲利。這位傳奇執行長，是如何扭轉頹勢，帶領迪士尼串流事業轉虧為盈？

艾格的第一步，是大砍支出，精簡各項成本。他一上任，就在2023年初祭出撙節政策，宣布裁員7千名員工，並削減55億美元（約1760億新台幣）成本。

這項看似降低成本的策略，代表的，其實是迪士尼不再採取「片海戰術」來增加內容數量，而是要透過影片減產，提升每部作品的品質。

原來，上一任執行長包正博（Bob Chapek）看準疫情下串流當道，2022年一舉砸330億美元（約1.06兆新台幣）、規畫近兩百部作品擴充原創內容，相比前一年的內容投資金額大增3成。

但，他的大撒幣策略卻因重視快速，導致製作水準下降，多部電影票房滑鐵盧。在2022年全球最賠錢電影排名中，迪士尼發行的《奇異冒險》、《阿姆斯特丹》及《巴斯光年》就包辦前三，分別虧損超過1億美元。也難怪艾格一回鍋，就積極實行汰弱留強策略，把提升品質視為重中之重。

「目前迪士尼出片節奏已放緩。」迪士尼娛樂公司聯合主席柏格曼（Alan Bergman）也證實這個說法。他指出，目前皮克斯和迪士尼動畫工作室每年約產出一部動畫電影；漫威則是三部電影和影集。

「用量轟炸，卻不講求品質，已經不管用了。」台灣電影行銷公司牽猴子創辦人王師解釋，疫情結束後，人們的體驗場域已經從家裡客廳回到電影院，迪士尼必須靠品質取勝，才能贏回閱聽人的心。

拓受眾　找外援增類型影集

接著，是打破框架，擴大受眾。

艾格深知，一部熱門影片的力量遠遠不夠，想要吸引其他分眾，勢必得有更多元的新內容。既然迪士尼無法大量生產，那就外援找合作夥伴。

實際上，過去消費者對迪士尼內容的印象，多停留在「闔家觀賞」，較難吸引到喜愛驚悚、恐怖、情慾等成人類型的訂戶。為此，迪士尼近期陸續以較便宜的價格購入其他平台也有的內容，例如日本動畫《進擊的巨人》、陸劇《墨雨雲間》等，展現打破舊有框架，擴充片庫的決心。

不只如此，今年5月，迪士尼宣布，將與華納兄弟旗下Max（前身HBO Max）聯手，把雙方三大串流服務Disney+、Max、Hulu捆綁銷售，儘管該方案尚未開賣，但已引起市場上高度討論。

究其原因，無非是HBO更擅長經營成人內容，包括《冰與火之歌：權力遊戲》、《高校十八禁》等熱門影集；

且根據數據公司Parrot Analytics分析顯示，Disney+與Max的內容僅有0.3％重疊。在迪士尼眼中，這樣的戰略合作，絕對有機會讓訂閱數更上一層樓。

賣情懷　用舊IP吸老粉絲

最關鍵的，是艾格重拾票房表現佳的舊智慧財產權（IP），不只掀起老粉絲情懷，還能省去新IP的宣傳成本。

盤點今年迪士尼交出亮眼成績的作品，包括最近登頂全球最賣座動畫、票房破15億美元的《腦筋急轉彎2》，還有今年以逾11億美元登上影史R級（等同限制級電影，17歲以下觀眾須家長或成年監護人陪同）全球票房冠軍的《死侍與金鋼狼》，都是續集電影。

且相比先前推出的延伸IP《巴斯光年》和《鷹眼》等，這些續集不再搶快，花費更長時間雕琢劇本，距離前作皆達5年以上，成功掀起粉絲懷舊情懷。

這些賣座的續集電影，不只為迪士尼挹注龐大票房收入，同時也帶動觀眾在電影散場後，回家打開Disney+重溫第一集。以《腦筋急轉彎2》為例，根據迪士尼財報顯示，自續集的首支電影預告發布以來，已吸引超過130萬新用戶註冊Disney+觀看首集，並在全球產生一億次播放量。

皮克斯也在今年的D23大會上宣布，將推出腦筋急轉彎的延伸影集《Dream Productions》，講述主角萊利（Riley）腦中夢境製作所內的故事，以期將電影熱度延續到串流平台。

產製內容重質不重量，再靠著外部合作擴充片庫，同時重拾舊IP，在艾格的領導下，迪士尼確實迎來新氣象。

不過，台灣影視專家、無垠公司共同創辦人徐佑德點出，目前Disney+仍以原創內容為主力，儘管積極靠購片及聯手其他平台充實內容，但在選片上尚看不到獨特之處，如何買到別人沒有的稀缺內容，會是一大挑戰。

展望後市，他仍對迪士尼的串流業務持樂觀態度，「迪士尼旗下握有皮克斯、漫威、二十一世紀福斯等，堪稱娛樂帝國，龐大IP資產就是它的最強籌碼。」

「世界需要娛樂，也許現在比以往任何時候都更需要，我們會認真對待這項責任。」站在聚光燈下，艾格鏗鏘有力地說出這句話，讓人好奇，這座娛樂帝國在他的帶領下，還會發生哪些質變。

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