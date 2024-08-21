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高鐵「台南400」專案推身分證2數字折400元　9月底前住宿0元起

▲▼高鐵攜手「煙波大飯店台南館」推出優惠。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵攜手「煙波大飯店台南館」推出優惠。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

今年適逢台南400年，台灣高鐵推出高鐵假期「台南400」專案，2人同行、其中1位身分證字號同時有「4」、「0」，將可折扣400元；9月30日前高鐵假期也推出「小資精省．限定優惠」快閃專案，購買高鐵來回車票加住宿，最低住宿0元起。

台灣高鐵表示，高鐵假期「台南400」專案與煙波大飯店台南館、和逸飯店台南西門館、台南禧榕軒大飯店等13家飯店合作，即日起至10月31日，只要2人同行，其中1人身分證字號同時有「4」與「0」，整筆訂單可折扣400元；以平日2人同行、台北出發入住「煙波大飯店台南館」為例，折扣後每人最低只要3250元起。

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文化部主辦的2024年「台灣文化創意博覽會」將於8月23日至9月1日首度移師台南舉辦，地點就在高鐵台南站旁的大台南會展中心及台南城區，合辦台南市政府以「Lesson :D」為主題策展，並以夜光台南為概念規劃一系列活動，高鐵假期「台南400」專案也結合文博會活動。

至於想去其他城市的旅客，台灣高鐵表示，高鐵假期即日起至9月30日推出「小資精省．限定優惠」快閃專案，搭配北、中、南多家飯店，以平日2人同行，台北出發入住頭等艙飯店高雄站前館為例，每人最低只要2980元，相當於搭高鐵就送住宿；平日2人同行，台北出發入住台中葉綠宿．茶覺旅，每人最低也只要1745元起。

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