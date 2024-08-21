日客今年有望破百萬　觀光署揪大學生遊32同名車站

▲日本大學生參加「2024台日32同名車站」活動，化身一站長體驗台灣鐵道之旅。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

日本一向是來台旅客大宗，今年日本觀光客可望突破100萬人次，為擴大日本旅遊市場，觀光署睽違5年，恢復舉辦「2024台日32同名車站」活動，邀請日本大學生或社會人士來台3天2夜，探索台日同名32個火車站的周邊美食與景點，藉此推廣台灣的美好，吸引更多日客。

觀光署今舉辦2024台日32同名車站出發儀式，交通部次長林顯國替首次參加活動的日本大學生披上「一日站長」布條，並授予車站站長帽子，隨後兵分8路搭上火車，走訪北中南東32個車站，體驗鐵道旅遊。

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觀光署表示，學員將會化身為「一日站長」，藉由實際參訪了解各車站背景和故事，並體驗執行站長任務，也會提供每人一份手冊，透過繪畫、書寫和拍照的方式，紀錄旅途點滴，更深刻認識台灣的文化。

▲觀光署舉辦「2024台日32同名車站—青春列車 緣份續航」活動，吸引日本觀光客來台。（圖／記者蔡亞樺攝）

周永暉說，台鐵跟日本有很多是姊妹鐵道，日本學員體驗台灣的人情味及魅力，未來回到日本再號召親朋好友來台灣深度旅遊，也希望藉此讓大家了解，現在花蓮、台東旅遊是沒有障礙的。

觀光署今年訂定1000萬人次國際觀光客目標，周永暉指出，疫情前日本旅客每年約200萬人次來台，今年突破100萬人次一定沒問題，也希望不要離200萬人次太遠，受到匯率、航班等因素影響。

周永暉表示，日本有很多鐵道迷，這次活動在日本大學生組報名踴躍，多達1280人，從中篩選出18人參加，希望以鐵道會友，讓旅客一來再來，建立常態性旅遊活動。