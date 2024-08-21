史料記載是真的！雲林「建國一村」挖出日本海軍航空隊遺跡

▲魯紜湘指出，意外挖出修車溝槽、車道遺跡均係成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮建國眷村具備軍眷文化地景與農業自然景觀，是全國唯農村型眷村，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，為該處成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。

雲林虎尾建國一村、二村於2015年6月1日公告登錄為雲林縣的聚落建築群，縣府去年獲文化部核定440萬元經費，針對虎尾建國一村括「甲棟」、「1號眷舍」、「庫房棟」、「21號眷舍」、「14號眷舍」以及「竹房棟」，委託虎尾眷村再造協會與蔡沛辰建築師合作進行修復及再利用調查。

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日前進行調查時，意外挖出紅磚堆砌的車道及送水的水管，虎尾眷村再造協會理事長魯紜湘今（21）日證實，1943年日軍徵收虎尾鎮後壁寮、竹圍仔、吳厝等聚落，作為海軍航空兵舍1區至4區，1區即為現在的建國一村，作為行政空間，興建醫院、倉庫、宿舍、水園區、碉堡等，紅磚車道應為日軍在1944年興建完成。

▲雲林虎尾鎮建國眷村意外挖出車道遺跡。（圖／翻攝自Facebook／虎尾眷村再造協會（虎尾眷村文化駐地工作站））

根據國軍接收的地圖顯示，醫院有運送病患的車道與迴轉道，但僅2006年普查時曾發現一節車道遺跡。魯紜湘說，現持續開挖車道約百米長；依地圖顯示，醫院的車道連接到日軍原來針對該地第二期工程的道路規畫，若能完整挖出，即可判斷出這是日軍在建國一村裡面分期進行的工事，日軍對該處已有發展已有完整規畫，只是因為戰敗投降，來不及完成二期工程。

除了挖出車道遺跡，調查團隊也在附近挖到當時的修車溝槽，魯紜湘說，從遺址可清楚了解，日軍在建國一村所建設其實很完善，從醫院運輸病人的道路、車庫，到維修的修車溝槽等，都有完整規畫，只是後續國軍眷屬在上面興建房舍，讓這些建設埋沒在下方。

雲林縣府文化觀光處文化資產科長張力元表示，建國眷村在調查的過程中比對國民政府與日軍交接的地圖，發現建國一村入口處甲棟軍醫院周圍有車道、 迴轉道廣場等歷史遺構，而在靠近活動中心旁的竹房棟也發現日軍修車溝槽，對於該基地在成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地的這一段歷史，提出明確佐證，更為雲林縣文化資產保存帶來更具時代意義的故事脈絡。

▲雲林虎尾鎮建國眷村意外挖出車道遺跡。（圖／翻攝自Facebook／虎尾眷村再造協會（虎尾眷村文化駐地工作站））