　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史料記載是真的！雲林「建國一村」挖出日本海軍航空隊遺跡

▲雲林虎尾鎮建國眷村意外挖出車道遺跡、修車溝槽，為該處成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲魯紜湘指出，意外挖出修車溝槽、車道遺跡均係成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮建國眷村具備軍眷文化地景與農業自然景觀，是全國唯農村型眷村，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，為該處成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。

雲林虎尾建國一村、二村於2015年6月1日公告登錄為雲林縣的聚落建築群，縣府去年獲文化部核定440萬元經費，針對虎尾建國一村括「甲棟」、「1號眷舍」、「庫房棟」、「21號眷舍」、「14號眷舍」以及「竹房棟」，委託虎尾眷村再造協會與蔡沛辰建築師合作進行修復及再利用調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前進行調查時，意外挖出紅磚堆砌的車道及送水的水管，虎尾眷村再造協會理事長魯紜湘今（21）日證實，1943年日軍徵收虎尾鎮後壁寮、竹圍仔、吳厝等聚落，作為海軍航空兵舍1區至4區，1區即為現在的建國一村，作為行政空間，興建醫院、倉庫、宿舍、水園區、碉堡等，紅磚車道應為日軍在1944年興建完成。

▲雲林虎尾鎮建國眷村意外挖出車道遺跡、修車溝槽，為該處成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮建國眷村意外挖出車道遺跡。（圖／翻攝自Facebook／虎尾眷村再造協會（虎尾眷村文化駐地工作站））

根據國軍接收的地圖顯示，醫院有運送病患的車道與迴轉道，但僅2006年普查時曾發現一節車道遺跡。魯紜湘說，現持續開挖車道約百米長；依地圖顯示，醫院的車道連接到日軍原來針對該地第二期工程的道路規畫，若能完整挖出，即可判斷出這是日軍在建國一村裡面分期進行的工事，日軍對該處已有發展已有完整規畫，只是因為戰敗投降，來不及完成二期工程。

除了挖出車道遺跡，調查團隊也在附近挖到當時的修車溝槽，魯紜湘說，從遺址可清楚了解，日軍在建國一村所建設其實很完善，從醫院運輸病人的道路、車庫，到維修的修車溝槽等，都有完整規畫，只是後續國軍眷屬在上面興建房舍，讓這些建設埋沒在下方。

雲林縣府文化觀光處文化資產科長張力元表示，建國眷村在調查的過程中比對國民政府與日軍交接的地圖，發現建國一村入口處甲棟軍醫院周圍有車道、 迴轉道廣場等歷史遺構，而在靠近活動中心旁的竹房棟也發現日軍修車溝槽，對於該基地在成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地的這一段歷史，提出明確佐證，更為雲林縣文化資產保存帶來更具時代意義的故事脈絡。

▲雲林虎尾鎮建國眷村意外挖出車道遺跡、修車溝槽，為該處成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮建國眷村意外挖出車道遺跡。（圖／翻攝自Facebook／虎尾眷村再造協會（虎尾眷村文化駐地工作站））

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林嚴重車禍！曳引車自撞變形翻覆　3人受困「2死1傷」

►快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

►雲林破袋稽查未分類垃圾退運奏效！日均垃圾量降至360噸

►「2024雲林國慶焰火」主視覺亮相！　9／13試放點亮璀璨夜空

 

ET快訊
快訊／桃園情侶雙載「壓坑打滑」　女大生慘遭輾斃
快訊／羅時豐遭爆「情勒員工+砍年終」　老婆罕見發聲
辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐
4年前目睹墾丁亂象「現在也沒改」！　史丹利：只會靠Ｘ沒有人來
中山區專挑正妹！　32歲男「瘋狂噴精、偷拍」慘了
快訊／技嘉集團創辦人劉明雄辭世　享壽64歲
快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　民進黨回應了
快訊／摩鐵悶殺小姊弟　單親媽遭起訴！
快訊／綠營花邊頻傳　賴清德說重話！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中元節沒普渡別慌！民俗專家曝「適合日」：可多準備2樣東西

史上首次大學短報缺額！招聯會：影響升學權利「一定要查清楚」

獨／球迷敲碗AI女神！傳李珠珢明年加盟中職　知情人士給答案

林郁婷接「1產品」代言！粉絲驚喜哭：沒有人比妳更適合

無人機投放「寄生蜂球」防害蟲　每公頃只要5分鐘「效率高10倍」

高虹安誣告遭判10月！律師「1關鍵」太衝擊：司法遇到她就轉彎？

點外送見1幕傻了！她秒掏500元小費嘆：罪惡感好重

匈牙利合唱節遭陸施壓撤我國旗　台北愛樂「自帶上台」演唱獲掌聲

快訊／雨彈變猛！10縣市豪大雨特報　嚴防雷擊

IG限動「1功能」回覆變公開！他當場社死：被抓到有其他曖昧對象

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　眼神死放棄掙扎：要開學沒？

中元節沒普渡別慌！民俗專家曝「適合日」：可多準備2樣東西

史上首次大學短報缺額！招聯會：影響升學權利「一定要查清楚」

獨／球迷敲碗AI女神！傳李珠珢明年加盟中職　知情人士給答案

林郁婷接「1產品」代言！粉絲驚喜哭：沒有人比妳更適合

無人機投放「寄生蜂球」防害蟲　每公頃只要5分鐘「效率高10倍」

高虹安誣告遭判10月！律師「1關鍵」太衝擊：司法遇到她就轉彎？

點外送見1幕傻了！她秒掏500元小費嘆：罪惡感好重

匈牙利合唱節遭陸施壓撤我國旗　台北愛樂「自帶上台」演唱獲掌聲

快訊／雨彈變猛！10縣市豪大雨特報　嚴防雷擊

IG限動「1功能」回覆變公開！他當場社死：被抓到有其他曖昧對象

健康台灣委員會9顧問、20委員名單一次看　首場會談「健保改革」

露餡了！12星座對你有好感會這樣　雙子天天熱線不間斷

告馬斯克X平台賴帳38億元！緯穎證實「在美提起訴訟等結果」

吃松葉蟹不用動手！朧粵秋蟹料理上市　處女蟳展現鮮甜本味

飯吃一半起口角！17歲少年遭3男擊碎椅子群毆　擊中要害趴地抽搐

爛路奪命！桃園情侶雙載「壓坑打滑」　後座女大生慘遭貨車輾斃

目黑蓮病了6天「宣布暫停活動」！　Snow Man直播急改8人制

賴清德要求黨公職別談論2026選戰　「應全心推動福國利民法案」

《角頭》3大咖離世！經典片段成追憶　他嘆：又想小鬼了

中元節沒普渡別慌！民俗專家曝「適合日」：可多準備2樣東西

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

挖小嫻昔賣雞翅價　Cheap：別怪大家不去墾丁

恐有「珊珊」颱風　估最快明晚生成

收150元現金沒檢查！外送員事後一看賺翻

律師不忍了「墾丁別賣慘」　揪1現象：為啥都沒事？

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

快訊／震驚！　肯伊威斯特遭爆不來台灣了

台灣交通已死！　北市汽車停路中央「駕駛去購物」檢舉竟失敗

可能有「珊珊」颱風！　預估路徑曝

郵局配送異常留手機？千人揪1破綻

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

孩童普渡現場搗亂出事！師傅嘆：被跟了

更多熱門

相關新聞

2025全運會連休九天　雲林國中小明年暑假將提早開學

2025全運會連休九天　雲林國中小明年暑假將提早開學

「2025年全國運動會」將於10月18日至23日在雲林縣舉行，為配合全運會期程，雲林縣國中小學校長會議今（21）日通過提案，全縣國中小學將在10月18至24日停課，因需補課5天，明年114學年度第一學期開學日由9月1日提早到8月25日。

雲林破袋稽查未分類垃圾退運奏效　日均垃圾量下降

雲林破袋稽查未分類垃圾退運奏效　日均垃圾量下降

雲林國慶焰火主視覺亮相！9／13試放

雲林國慶焰火主視覺亮相！9／13試放

即／雲林曳引車自撞變形「3人受困」！2死1傷

即／雲林曳引車自撞變形「3人受困」！2死1傷

即／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛無呼吸心跳

即／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛無呼吸心跳

關鍵字：

虎尾鎮建國眷村日軍歷史雲林遺址

讀者迴響

熱門新聞

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

曾智希被發現「戲越來越少」PO超音波照證實

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

獨／許光漢確定入伍　昨天成功嶺報到

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

挖小嫻昔賣雞翅價　Cheap：別怪大家不去墾丁

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面