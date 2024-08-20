「2024雲林國慶焰火」主視覺亮相！　9／13試放點亮璀璨夜空

▲2024國慶焰火預計9月13日試放。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火在雲林，今（20）日公布呈現「現代與傳統融合傳承」、「越在地、越國際」意象的主視覺。雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室表示，2024國慶焰火主視覺採用簡潔俐落線條，呈現「YUNLIN」綻放璀璨繽紛焰火，象徵由雲林出發，邁向國際，讓全世界看見台灣。預計9月13日試放。

國慶焰火活動籌備辦公室指出，國慶焰火首度於雲林虎尾高鐵特定區施放，雲林是布袋戲的原鄉，虎尾更是布袋戲故鄉，主視覺結合素還真意象，傳達台灣文化代代相承，傳統與時代並進。縣長張麗善表示，國慶焰火主視覺以雲林為主軸概念，從點到線呈現出焰火五彩光芒，象徵著由點「雲林」出發，引領台灣邁向國際，同時代表雲林不斷從國際汲取經驗及技術，成為提升創新的養分與力量，促進雲林，加速前進。

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張麗善指出，雲林不僅快速邁向農工商科技城，更時刻保護、傳承傳統文化，主視覺結合虎尾在地特色素還真意象，傳達文化傳承與時俱進期待，更突顯雲林的每一個光彩，都在展現台灣團結一心，多元的文化傳承，聚焦雲林，邁向國際。



「2024雲林國慶焰火」施放地點在虎尾高鐵特定區，10月10日下午4點30分起由舞台表演開始熱身，晚間8點開始施放焰火。配合國慶焰火施放，縣府自9月底至11月規劃「雲林國際偶戲節」、「 西螺大橋藝陣文化祭」、「雲林國際農業機械暨資材展暨中台灣農業行銷展售會」、「台灣咖啡節」、「雲林滷肉飯節」等一連串精彩活動，歡迎全國民眾共襄盛舉。

▲2024國慶焰火主視覺採用簡潔俐落線條，呈現「YUNLIN」綻放璀璨繽紛焰火，象徵由雲林出發，邁向國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）