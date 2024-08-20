雲林破袋稽查未分類垃圾退運奏效！日均垃圾量降至360噸

▲雲林縣環保局與各鄉鎮市清潔隊3月起執行垃圾隨車破袋稽查，並於7月開始退運未分類垃圾，不合格率逾70%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林沒有焚化爐，縣府雖積極尋求自主處理管道包括引進SRF燃料棒處理系統等，但家戶垃圾產出量仍漸增，雲林縣環保局與各鄉鎮市清潔隊3月起執行垃圾隨車破袋稽查，並於7月開始退運未分類垃圾，不合格率逾70%，在各方努力下，目前每天平均垃圾量已降低至350至360噸，逐月減少，資源回收量也明顯增加。

雲林縣環保局廢棄物管理科長鄧雅謓指出，環保局統計今年4月至6月的一般垃圾產生量分別為1萬2068公噸、1萬1452公噸及1萬1133公噸，垃圾量逐月減少。目前全縣每天家戶垃圾量約350至360噸，其中掩埋50至60噸，150噸做成燃料棒，其餘焚化去化。

經展開垃圾破袋稽查後檢出應回收物品近3千件，以紙容器高達1千件最多，其次為廚餘821件。雲林縣環保局強調，將持續執行破袋稽查、垃圾退運機制並加強垃圾分類宣導，民眾若未依規定落實垃圾分類，經勸導仍未改善者，將依廢棄物清理法第12條規定，處以新台幣1200元以上至6000元以下罰款。

▲雲林縣環保局與各鄉鎮市清潔隊3月起執行垃圾隨車破袋稽查，並於7月開始退運未分類垃圾，不合格率逾70%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）