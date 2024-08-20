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「文創股長」進駐台灣文博會！引進日本學生最愛IP　百貨接力快閃

▲▼集結台灣上百圖文IP，「文創股長」將參與2024台灣文博會，並首次進駐百貨快閃。（圖／橘子集團）

▲集結台灣上百圖文IP，「文創股長」將參與2024台灣文博會，並首次進駐百貨快閃。（圖／橘子集團提供）

記者林育綾／台北報導

集結全台百位圖文創作者，「文創股長」品牌即將於8月26日至9月1日，在台南參與年度最大文創盛事「2024台灣文博會」，此波更邀請深獲日本學生喜愛的「可愛卡薯」跨海來台，將在台首度亮相。同時即日起至9月4日也在誠品生活南西、9月20日至10月13日在台南新光三越接力快閃店，讓民眾一起挺原創IP！

橘子集團自2023年起推動IP孵育計畫，目前已跟超過百位台灣圖文創作者合作，並以「文創股長」全新品牌形象亮相，這次力邀16位圖文創作IP，一同參與台南的「2024台灣文博會」。

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▲▼集結台灣上百圖文IP，「文創股長」將參與2024台灣文博會，並首次進駐百貨快閃。（圖／橘子集團）

▲「文創股長」將參與2024台灣文博會，並首次進駐百貨快閃。（圖／橘子集團提供）

包括每次登場皆掀起排隊熱潮的「起士貝爾」、潮流藝術風格「緩緩」、品牌聯名最愛的「哈囉兔兔」、以逗趣角色詮釋台灣夜市的「耶式人生」。更特別邀請深獲日本學生喜愛的「可愛卡薯」跨海來台首度亮相，帶來一系列可愛周邊。

文博會期間，凡追蹤「文創股長」及「耶式人生」 IG，即送文創股長圖鑑貼紙，消費滿600元還送文創股長壓克力夾、滿1200元送文創股長紙袋等獨家小禮。

▲▼集結台灣上百圖文IP，「文創股長」將參與2024台灣文博會，並首次進駐百貨快閃。（圖／橘子集團）

▲「文創股長」首次進駐百貨快閃，首站即日起至9月4日在誠品生活南西亮相，現場更打造巨型立體打卡裝置。（圖／橘子集團提供）

此外，「文創股長」更首次進駐百貨打造限定快閃店，首站由少女殺手、千件商品一日完售的「布朗尼」攜手超過30個精選IP，即日起至9月4日在誠品生活南西亮相，不僅獨家販售IP新品，還有日韓超人氣IP限定商品助陣，現場更打造巨型立體打卡裝置。

第二站接力文博會，將於9月20日至10月13日進駐新光三越台南新天地，快閃期間完成指定任務，還可獲得限定限量小禮。

除了圖文插畫，橘子集團漫畫小說內容品牌「MOJOIN」也積極尋找未來新星，9月1日起與台灣角川聯手推出「漫畫創作祭」徵稿活動，獲選作品可獲得萬元獎金、獎品，更有機會在MOJOIN品牌連載及台灣角川出版，有機會成為下一位人氣作家！

▲▼集結台灣上百圖文IP，「文創股長」將參與2024台灣文博會，並首次進駐百貨快閃。（圖／橘子集團）

▲漫畫小說內容品牌「MOJOIN」也積極尋找未來新星。（圖／橘子集團提供）

為促進IP生態圈多元發展，漫畫小說品牌「MOJOIN」整合原漫畫星、文學星逾2千部作品，目前擁有點閱率破80萬，獲台灣原創IP風雲榜雙料冠軍的《食屍鬼》；還有即將影視化的《三個不結婚的女人》、獨家跨域合作的霹靂首部條漫改編作品《肥羊重生後。無慾無敵》、七項金馬提名《周處除三害》電影番外小說《我的87多重人生》等人氣作品，此外也積極參與釜山影展、法蘭克福書展等國際大賞，讓台灣原創內容以多元樣態呈現，面向國際。

【文創股長】2024台灣文博會活動資訊
活動時間：2024年8月26日起至9月1日
活動地點：大台南會展中心 E02攤位 (台南市歸仁區歸仁十二路3號)

【文創股長】快閃店活動資訊
誠品生活南西：2024年8月12日起至9月4日
新光三越台南新天地： 2024年9月20日起至10月13日

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