全亞洲設計焦點在台南 台灣文博會「Lesson :D」　點燃今夏最強創意能量

▲2024台灣文博會首度移師台南舉辦，為了響應盛事，台南市政府策劃台南概念展區「Lesson :D」，將整座城市打造成一座無邊界的大型學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文博會首度移師台南舉辦，作為全亞洲最具指標文化創意產業國際展會，每年的策展陣容都是藝文、設計愛好者的聚焦重點，為了響應盛事，台南市政府策劃台南概念展區「Lesson :D」，將整座城市打造成一座無邊界的大型學校。

文化局更以「321巷藝術聚落」為「校本部」，廣邀全台首屈一指的文化創意團隊、策展人及文創品牌集思廣益，共同孕育出多堂台南必修課，共計近百場活動，透過各式文化展演形式，展現台南特有城市氛圍及無窮的文化力量。

「Lesson :D」主策展團隊為「熱天文化藝術有限公司」，由現代戲劇團體「阮劇團」組成，策展人汪兆謙以「共學時間」、「重組南味」及「想起盛夏」三大論述主題貫穿台南概念展區。「共學時間」強調參與式共創與共學，包含在地與跨域產學合作，創造大量參與式展演與活動，推動去中心化與公眾性，使文博會不僅是展示創意與知識的平台，更是一個鼓勵集體智慧與共同學習的實驗場域；「重組南味」試圖創造豐富的文化體驗，並加深觀眾對在地藝術的理解與參與，根據在地經驗和文化背景發想創作，呈現出具有深度與真實感的演出；「想起盛夏」運用遊行儀式、歷史人物NPC、詩畫創作等內容，鼓勵每位觀眾融入其中，透過交流深入理解歷史的多樣性與複雜性，感受歷史與當下的連結。

由藝術家陳普帶領的團隊「日目 247Visualart」為活動打造可愛IP「巷仔貓Niau」，貓咪作為活動觀光大使，透過巨型充氣裝置，串聯起321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區三大展區，邀請大家跟著貓貓的腳步，探索台南深厚的文化厚度；「日目 247Visualart」更規劃五條「文化走讀」路線，每條路線皆由各領域專家作為引路人，透過多樣主題探討，深度連結台南的文化及歷史；同時精選展區周圍數十間店家，以選品、酒吧、咖啡廳、在地飲食共同打造連結生活、品味的文化旅程，藉由多元商家串連，讓城市商圈也成為文化發生的重要一環。

長期關注與報導台灣傳統文化發展的「文化銀行」更在「 Lesson :D」展區扮演重要角色！策展人陳慕天提出「過去沒有過去，未來不是未來。」希望以歷史多元的視角出發，邀請多位藝術家、設計師，一同打造一所連結過去與未來的學校，以AI生成的架空歷史故事、科技藝術結合花藝、台南的聲音地景...等，內容包含教育、民主、美術、建築、工藝等台南多年來影響台灣的重要領域。

台灣書店指標龍頭「誠品書店」策劃「時光閱覽室」台南主題書店，各種關於台南前世今生的好書都能在這裡一網打盡；「誠品生活」則舉辦「誠式輯」主題快閃，集結台南IP、文創設計與生活精選，呈現豐富多元的生活樣貌。

由策展人林凱洛成立的「嘉林企劃」策劃「保健中心」與「家政教室」兩大展區。「保健中心」由「StableNice BLDG.＋Loftice」雙品牌聯合組成，以關子嶺溫泉及溫泉產業鍊為靈感，打造期間限定「創意台南新錢湯」；「家政教室」由「俗俗生活百貨」＋「香蘭男子電棒燙」雙品牌組成，轉譯台南盛行之手搖茶飲生活，以及在地延續一甲子歷史的亞鉛用品與壓克力製造業，透過懷舊風泡沫紅茶店主題與理髮廳文化符碼所設計的周邊商品，淬鍊出南人態度。

此外，市集策展人林凱洛更在台灣文博會期間的雙週末，邀請台南在地新興市集品牌「友之市」，共同策劃市集活動「愛踅小夜市——I Say Love Night Market」，邀集台南及各地風格品牌，市集分為文創選物、風格美食兩大類， 成為展區內最能代表打鐘下課氣氛的夜間部合作社。

台南概念展區各大精彩活動多規劃於下午至晚間，太陽下山後才是台南派對的開始，用創意與設計讓台南夜未央。完整的活動資訊請上文創PLUS臉書查詢。

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2024台灣文博會台南概念展區官網 (https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php)