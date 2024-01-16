寒假必玩「大型實境解謎」現身西門町！「12站互動關卡」期間限定

▲「春季橘子嘉年華」將於1月22日～2月4日首度進駐台北西門町，集結旗下熱門遊戲、原創IP，打造大型實境解謎活動「謎走西橘町」。（圖／橘子集團提供，下同）

記者林育綾／台北報導

寒假必拍必玩景點！橘子集團「春季橘子嘉年華」將於1月22日～2月4日首度進駐台北西門町，集結旗下熱門遊戲、原創IP、beanfun!神隊友計畫人氣插畫、漫畫星及文學星口碑大作，打造大型實境解謎活動「謎走西橘町」，12站互動關卡，線上線下串聯。完成闖關指定任務，除了可兌換限量神秘道具，還有機會抽中純金金幣、MacBook筆電、SAMSUNG 電競螢幕、Switch遊戲機等。

「橘子嘉年華」自2020年起，在每年春夏打造大型盛典，至今邁入第9屆，這次首度走入在地商圈，集結旗下平台、人氣原創IP，邀玩家搭乘虛擬時空巴士，一同「謎走西橘町」，體驗12站大型關卡闖關，獨家參與一場期間限定的大型城市實境解謎遊戲。

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▲原創角色 IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》等，也將以超萌姿態現身。

嘉年華除了有《天堂M》、《新楓之谷》兩大超人氣遊戲，原創角色 IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》、beanfun!「創作者神隊友計畫」所支持的台灣原創 IP，如畫風可愛逗趣、角色鮮明的「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」，也將以超萌姿態現身。

▲超萌的「起司貝爾」原創IP，將以超萌姿態現身西門町。

漫畫星、文學星兩大原創內容平台，帶來兩大熱門作品，包括日下棗創作的原創漫畫《三個不結婚的女人》、花於景的超人氣BL原創小說《叛逆玩家》；還有超人氣跨域作品《人氣漫畫原子少年》等原創 IP，都將成為西門町期間限定大型闖關、打卡地標。

▲▼原創漫畫《三個不結婚的女人》、超人氣BL原創小說《叛逆玩家》，都將成為西門町期間限定大型闖關、打卡地標。

「謎走西橘町」實境解謎活動，開展首日也特別邀請焦凡凡擔任首位挑戰者，領先示範闖關訣竅；而線上遊戲任務「謎走西橘町之一票入謎」，即日起也搶先開放，只要玩家到活動官方網站進行線上解謎小遊戲，通關後登入beanfun! 或完成註冊的用戶，即可於beanfun! APP中領取「神秘道具憑證」。

持「神秘道具憑證」在1月22日～2月4日期間，到西門商圈參加實境解謎闖關活動，可獲得限定周邊贈禮。此外，2月14日前凡於beanfun! APP中「一起 SHOW」功能中，在指定主題「謎走西橘町」、「謎戀本命 IP」、「遊戲沉謎症」其中之一上傳分享「謎走西橘町」現場主題場景或互動照片，就有機會抽中999 純金金幣、Apple MacBook Air M1、Nintendo Switch OLED、SAMSUNG 27 吋曲面電競螢幕等大獎。