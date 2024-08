2024台灣文博會台南開跑！700攤位規模最大　「夜間觀光」玩到晚

▲「2024台灣文博會」將在台南舉行。(圖/文化部提供)

記者林育綾/台北報導

「2024台灣文博會」即將於8月23日至9月1日舉行,主要在「大台南會展中心」、「台南文創園區」、「321巷藝術聚落」登場,今年創下文博會史上最多參展品牌紀錄,共超過570個品牌、近700個攤位參與。同時台南市政府全區串連,開發夜間觀光模式,許多空間將開放至晚上,讓民眾能在期間從白天玩到晚,享受「夜台南」氛圍。

▲這是最多IP、品牌參展的一屆。(圖/文化部提供)

此次文博會,突破過去文化策展、品牌商展各自獨立的模式,主展區集中於「大台南會展中心」,從主題設定、視覺元素,到展區呈現,都可以在各種細節上發現府城元素,展現寶島文化創意的高度及廣度。

大台南會展中心的主展區外,將打造裸視3D「文化製造機」,透過5個大螢幕及動態,將主視覺以展演形式呈現,白天、晚上將以不同的視覺效果,延續文博會策展概念。

▲2024台灣文博會在台南起跑。(圖/文化部提供)

同時,數個肢體表現、聲音表演及馬戲表演,也將在主展區戶外進行展演,包括:The Legendary Luxurious House of Louboutin、9.5K Haus of Versace(Kiki)、House of Desire慾望之家、走繩維度SlackDimension、身聲跨劇場、鐵獅玉玲瓏、星合有限公司等。

今年「地方館」由屏東縣政府文化處、澎湖縣政府文化局策展,屏東館以「屏實力上場」為主題,民眾可穿梭於屏東的極限領域裡,探索多元的文化浪潮,也可以親自下場擔任極限運動員,體驗屏東的軟實力。澎湖館呈現豐富的視覺藝術,加入文學、搭配遠渡來台的海選商品,並透過手作工作坊,打造「仙境夢游」的主題。

國立台灣工藝研究發展中心則以「物輪轉ū lìan tńg」為題,展示台灣工藝的傳統與創新。文化內容策進院則以「閱聽行為株式會社」為主題,在展區中藉由趣味故事的挖掘,呈現台灣文創產業的趨勢。

而今年商展創下文博會商展展期最長的7天展期、歷史最多參展品牌的一次,總計包含220個文創品牌、近350個IP授權,共超過570個參展品牌、近700個攤位參與。

4個展區包括:文創的「啥物攏好買、百面良品」、IP授權展區「新寶島・金鑠鑠」、新秀展區「那會遮gâu」,還有首度新增台南起家厝「對府城・到世界」專區,邀請30個生長於台南、在地方經營,或是創作靈感來自台南的品牌。知名台南地主IP授權品牌微疼、霸軒與小美等也一起加入展售行列。

▲此次台南市政府全區串連,企圖開發「台南夜間觀光模式」。(圖/文化部提供)

台南市政府文化局長謝仕淵表示,邀請大家到台南上一堂「不會考的歷史必修課」,一起看見台南的文化、歷史。此次台南市政府的全區串連,以下午到晚間的開展時間,企圖開發「台南夜間觀光模式」,讓遊客白天可先在高鐵旁的大台南會展中心逛展、買文創,下午後可以沿著沙崙線到市區,到特別開放至晚上9點的「321巷藝術聚落」、「西竹圍之丘文創園區」、「藍曬圖文創園區」等展演空間,享受「夜台南」的氛圍,文博期間民眾能在台南市都能從白天玩到晚上。

文化部表示,文化策展特別規劃「那聽那行」、「那看那記」、「那會按呢」 的走讀、展示、論壇展演3種形式活動,讓民眾以更多元的方式認識今年的文化策展。10條期間限定的走讀旅遊及會展中心3樓的大師論壇、藝文專業講者分享活動,將於8月8日9點在KKDAY平台準時開賣。此外,會展中心戶外展區的文化主題式展演,室內1樓商展區大舞台的論壇、專題分享、原創IP見面會等,則可以自由參加。

▲文博期間僅在高鐵台南站,可以買到的每日限量100個「藕遇美梅、府城特色便當」及「鰻好吃、蝦好呷便當」特色便當。(圖/文化部提供)

文化部也透露,文博期間僅在高鐵台南站,可以買到的每日限量100個「藕遇美梅、府城特色便當」及「鰻好吃、蝦好呷便當」特色便當,透過在地食材蓮藕、土魠魚、香菇虱目魚丸、鰻魚、蝦捲等地運用,讓屬於台南的記憶蔓延至味蕾。邀請大家把握今年暑假的尾聲,規劃一場台南文化創意之旅。

【2024台灣文化創意博覽會】

「Lesson :D」台南概念展區

地點:321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區

活動期間:8月23日(五)至9月1日(日)15:00-21:00

「出發!發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」展區

地點:台南文創園區

活動期間:

8月23日(五)至29日(四)10:00-18:00

8月30日(五)、31日(六)10:00-20:00

9月01日(日) 10:00-17:00

品牌商展、文化策展

地點:大台南會展中心

專業買家日:

8月26日(一)、27日(二)10:00-18:00

開放一般民眾入場:

8月28日(三)、29(四)10:00-18:00

8月30日(五)、31(六)10:00-20:00

9月1日(日)10:00-17:00

2024台灣文博會官網:https://creativexpo.tw

2024台灣文博會臉書專頁:https://www.facebook.com/creativexpo.tw/