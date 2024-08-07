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2024台灣文博會台南開跑！700攤位規模最大　「夜間觀光」玩到晚

▲▼2024台灣文博會在台南起跑。（圖／文化部）

▲「2024台灣文博會」將在台南舉行。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「2024台灣文博會」即將於8月23日至9月1日舉行，主要在「大台南會展中心」、「台南文創園區」、「321巷藝術聚落」登場，今年創下文博會史上最多參展品牌紀錄，共超過570個品牌、近700個攤位參與。同時台南市政府全區串連，開發夜間觀光模式，許多空間將開放至晚上，讓民眾能在期間從白天玩到晚，享受「夜台南」氛圍。

▲▼2024台灣文博會在台南起跑。（圖／文化部）

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▲這是最多IP、品牌參展的一屆。（圖／文化部提供）

此次文博會，突破過去文化策展、品牌商展各自獨立的模式，主展區集中於「大台南會展中心」，從主題設定、視覺元素，到展區呈現，都可以在各種細節上發現府城元素，展現寶島文化創意的高度及廣度。

大台南會展中心的主展區外，將打造裸視3D「文化製造機」，透過5個大螢幕及動態，將主視覺以展演形式呈現，白天、晚上將以不同的視覺效果，延續文博會策展概念。

▲▼2024台灣文博會在台南起跑。（圖／文化部）

▲2024台灣文博會在台南起跑。（圖／文化部提供）

同時，數個肢體表現、聲音表演及馬戲表演，也將在主展區戶外進行展演，包括：The Legendary Luxurious House of Louboutin、9.5K Haus of Versace（Kiki）、House of Desire慾望之家、走繩維度SlackDimension、身聲跨劇場、鐵獅玉玲瓏、星合有限公司等。

今年「地方館」由屏東縣政府文化處、澎湖縣政府文化局策展，屏東館以「屏實力上場」為主題，民眾可穿梭於屏東的極限領域裡，探索多元的文化浪潮，也可以親自下場擔任極限運動員，體驗屏東的軟實力。澎湖館呈現豐富的視覺藝術，加入文學、搭配遠渡來台的海選商品，並透過手作工作坊，打造「仙境夢游」的主題。

國立台灣工藝研究發展中心則以「物輪轉ū lìan tńg」為題，展示台灣工藝的傳統與創新。文化內容策進院則以「閱聽行為株式會社」為主題，在展區中藉由趣味故事的挖掘，呈現台灣文創產業的趨勢。

而今年商展創下文博會商展展期最長的7天展期、歷史最多參展品牌的一次，總計包含220個文創品牌、近350個IP授權，共超過570個參展品牌、近700個攤位參與。

4個展區包括：文創的「啥物攏好買、百面良品」、IP授權展區「新寶島・金鑠鑠」、新秀展區「那會遮gâu」，還有首度新增台南起家厝「對府城・到世界」專區，邀請30個生長於台南、在地方經營，或是創作靈感來自台南的品牌。知名台南地主IP授權品牌微疼、霸軒與小美等也一起加入展售行列。

▲▼2024台灣文博會在台南起跑。（圖／文化部）

▲此次台南市政府全區串連，企圖開發「台南夜間觀光模式」。（圖／文化部提供）

台南市政府文化局長謝仕淵表示，邀請大家到台南上一堂「不會考的歷史必修課」，一起看見台南的文化、歷史。此次台南市政府的全區串連，以下午到晚間的開展時間，企圖開發「台南夜間觀光模式」，讓遊客白天可先在高鐵旁的大台南會展中心逛展、買文創，下午後可以沿著沙崙線到市區，到特別開放至晚上9點的「321巷藝術聚落」、「西竹圍之丘文創園區」、「藍曬圖文創園區」等展演空間，享受「夜台南」的氛圍，文博期間民眾能在台南市都能從白天玩到晚上。

文化部表示，文化策展特別規劃「那聽那行」、「那看那記」、「那會按呢」 的走讀、展示、論壇展演3種形式活動，讓民眾以更多元的方式認識今年的文化策展。10條期間限定的走讀旅遊及會展中心3樓的大師論壇、藝文專業講者分享活動，將於8月8日9點在KKDAY平台準時開賣。此外，會展中心戶外展區的文化主題式展演，室內1樓商展區大舞台的論壇、專題分享、原創IP見面會等，則可以自由參加。

▲▼2024台灣文博會在台南起跑。（圖／文化部）

▲文博期間僅在高鐵台南站，可以買到的每日限量100個「藕遇美梅、府城特色便當」及「鰻好吃、蝦好呷便當」特色便當。（圖／文化部提供）

文化部也透露，文博期間僅在高鐵台南站，可以買到的每日限量100個「藕遇美梅、府城特色便當」及「鰻好吃、蝦好呷便當」特色便當，透過在地食材蓮藕、土魠魚、香菇虱目魚丸、鰻魚、蝦捲等地運用，讓屬於台南的記憶蔓延至味蕾。邀請大家把握今年暑假的尾聲，規劃一場台南文化創意之旅。

【2024台灣文化創意博覽會】

「Lesson :D」台南概念展區
地點：321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區
活動期間：8月23日（五）至9月1日（日）15:00-21:00

「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」展區
地點：台南文創園區
活動期間：
8月23日（五）至29日（四）10:00-18:00
8月30日（五）、31日（六）10:00-20:00
9月01日（日） 10:00-17:00

品牌商展、文化策展
地點：大台南會展中心
專業買家日：
8月26日（一）、27日（二）10:00-18:00
開放一般民眾入場：
8月28日（三）、29（四）10:00-18:00 
8月30日（五）、31（六）10:00-20:00
9月1日（日）10:00-17:00

2024台灣文博會官網：https://creativexpo.tw
2024台灣文博會臉書專頁：https://www.facebook.com/creativexpo.tw/

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