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黃阿瑪、啾啾妹全台人氣IP大集合！「2024台灣文博會」商展登場

▲▼「2024台灣文博會」商展登場。（圖／文化部）

▲「2024台灣文博會」商展即將登場。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

「2024台灣文博會」將於8月23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地起跑，此次聚集台灣各地文創品牌、IP肖像，整體參展品牌數量突破570家，攤位數達700攤，創下史上新高，8月26日至9月1日在大台南會展中心盛大展開「寶島百面」文化策展及品牌商展，讓大家感受台灣的文化百面。

文化部指出，今年品牌商展設立4大展區，包含總共超過220個文創品牌參與的「文創品牌展區：啥物攏好買、百面良品」、強調在地特色的「台南起家厝：對府城・到世界」、展現文創產業未來生命力的「新秀展區：那會遮gâu」；以及展示近350個品牌的「IP授權展區：新寶島・金鑠鑠」。

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▲▼「2024台灣文博會」商展登場。（圖／文化部）

▲新秀展區「那會遮gâu」，其中慢熟工作室擅長藝術與商業結合，讓每個合作專案具獨特性、藝術性。（圖／文化部提供）

商展最大特色亮點，除了與文化策展史無前例的在同一展區推出，展區設計也與文化策展相互融合，例如「細胞相挵（sio-lòng）」，就是利用參展商提供的廢棄鋼鐵製作，呈現多樣化的建築美學，襯托出展場內豐富的圖像創作與文化美感。

在文創品牌方面，今年有許多與生活息息相關的品牌首度參展，包含中華郵政首度帶著高人氣吉祥物波波鴿周邊商品現身文博會，現場還可快速製作個人化郵票。台南起家的統一企業，則將7-ELEVEN的吉祥物「OPEN將」帶到現場與大家同樂。

在今年參展品牌佔比高達6成的IP授權品牌，許多超人氣的角色圖像也將到文博會，包括首次參展的台南在地圖文創作者兼YouTuber「霸軒與小美」，以有趣的日常發文及對話，吸引近百萬粉絲追隨。其他如微疼、啾啾妹、阿啾小劇場、黃阿瑪的後宮生活等，也都沒有缺席，並將在現場舉辦粉絲見面會。

同時，文博會積極媒合買家及業者，例如已成功媒合一卡通與「小黃間Little Yellow Studio」、「咻熊家xiubear studio」、「懶惰朽吉」、「小油画Little Oil Art」、「右手超人」、「Saitemiss低級失誤」等6位溫暖角色，將帶來「台灣文博會療癒系角色票卡」限量發行。

▲▼「2024台灣文博會」成功媒合一卡通與六位溫暖角色合作療癒系角色票卡，圖片為小黃間、懶惰朽吉。（一卡通提供）

▲「2024台灣文博會」成功媒合一卡通與六位溫暖角色合作療癒系角色票卡，圖片為小黃間、懶惰朽吉。（圖／一卡通提供）

文策院也以協助商務方式參與文博會商展，除了籌組「圖像授權國際買家團」來台洽商，並舉辦角色IP論壇，探討國內外IP產業議題及商機。在買家團方面，文策院邀請來自日、韓、泰等30位買家及具國際產業影響力專業人士來台洽商，希望擴大台灣原創圖像授權經濟效益。

展會期間也邀請多個品牌參與論壇講座，包含轉型成功的文創品牌，分享轉變的歷程與想法。如果想用插畫抒發心情，就可以參加「沒有什麼糗事是笑一笑不能過的，如果有，就畫出來給大家一起笑」。

文策院策劃的4場「角色IP論壇Character IP Forum」，則邀請國內外專家與民眾分享IP聯名商品發展策略、熱門動畫的改編之旅、台灣IP在日韓市場的冒險及圖像授權的法律重點。

文化部表示，除了商展、講座，現場還將有不定時的「偶裝派對」、限定版拍貼機，整個文博會可買、可逛展、可互動，還能留下以創作者用家鄉特色製作的拍貼圖框照片。

【2024台灣文化創意博覽會商展】
地點：大台南會展中心
專業買家日：8月26日（一）、27日（二） 10:00-18:00

開放一般民眾入場：
8月28日（三）、29日（四） 10:00-18:00
8月30日（五）、31日（六） 10:00-20:00
9月1日（日） 10:00-17:00

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