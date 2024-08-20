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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲派黃珊珊當「善後小組負責人」　李彥秀點關鍵：他唯一選項

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入假帳風波，日前宣布由時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊擔任「善後小組」負責人，被認為是「保住黃珊珊，也為民眾黨止血」。國民黨李彥秀直言，事實上，這樣的做法，可能也是目前柯文哲「唯一的選項」。

李彥秀說明，台灣過去也出現許多第三力量，包括新黨、親民黨、台聯黨、時代力量，這些第三力量剛開始也是成長迅速，但是「路線爭議」以及「菁英出走」，往往就是走向政黨衰敗的開始，路線爭議會令支持者認同產生分裂，而菁英出走更是像是一刀刀的政治凌遲。

李彥秀認為，黃珊珊辭去黨職、續任立委、留在核心，對現階段的柯文哲而言，是利益極大化的「理性選擇」。最新民調顯示，民眾黨的政黨支持度，從上次的16.0%跌了2.2個百分點，成為13.8%，但是仍在抽樣誤差範圍內，這顯示，經過最近的政治獻金風暴，民眾黨暫時挺過了第一波的衝擊。如果就交叉分析而言，民眾黨在高學歷與白領的支持度有些流失，但是在年輕選票的部分，仍維持相當的優勢，顯然小草對民眾黨與柯文哲仍有所期待，民眾黨也暫時保住了「本命區」。

李彥秀說，民調會隨著政治大環境的轉變起起伏伏，現在民眾黨正值逆風，民調當然也會有所反應，不用過度解讀。民調是動態的變化，包括國民黨在內，所有政黨都要不斷的調整腳步，提出好的政見，謙卑的面對民意，才能爭取選民的支持與認同。
 

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