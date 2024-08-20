民眾黨4月帳目出包！四叉貓揭「詭異時間軸」：柯文哲兒5月開公司

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金申報不實疑雲」，網紅四叉貓也挖出，民眾黨4月就完成申報政治獻金，但是監察院發現收支相差2000萬，請民眾黨補正，所以民眾黨早知出包，然而，柯文哲兒子在5月成立「智堯資訊傳媒有限公司」，四叉貓貼出公司資訊，驚呼這一切「細思極恐」。

「四叉貓」劉宇在粉專發文，民眾黨在今年4月7日申報政治獻金完成，但是監察院稽核發現收支相差2000萬元，便通知民眾黨補正，「因此在今年四月中旬時，柯文哲、黃珊珊、李文宗、李文娟等人，早就知道帳目出包！」

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四叉貓貼出「智堯資訊傳媒有限公司」資訊，代表人為柯文哲的兒子，設立時間為今年5月16日，也就是民眾黨帳目出包過後一個月，直呼「細思極恐」。

貼文曝光，網友驚呼「木可被查到了，狡兔需要下一窟」、「貓神探太強了」、「出包後才設立，用來作帳用嗎？」「為什麼民眾黨主張廢除監察院，現在終於知道了」、「貓貓真是明察秋毫」、「這樣這公司是不是有什麼特殊目的或是用途」、「這可怕的時間線」、「被發現出包，趕緊成立人頭公司五鬼搬運？」

根據《鏡週刊》20日報導，監院4月就查出柯政治獻金收支相差2000萬元，並通知民眾黨補正，因此「假帳事件」在媒體曝光前，包括柯本人在內，以及時任競選總幹事黃珊珊及財務長李文宗兄妹，都知道帳目出包。柯文哲20日上午7時10分左右離開家門，被問及是否知情？柯文哲回應「不知道」，自己不知道細節，「監察院，我不知道。」