▲民進黨立委沈伯洋認為柯文哲查出假帳，源自於《政治獻金法》的「透明」機制。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議連環爆，民進黨立委沈伯洋今（20日）在臉書撰文狠酸，民眾黨爆出那麼多爭議，是因為哪一位立法委員跟神一樣會「調查」嗎？不是，號稱最會調查的現在還在裝死，而是因為政治獻金有「透明機制」；立委的職責是建立好各種透明化的法制，並非「調查」，所以這就是他為何要推「立委到中國要報准」，一旦報准行程就要公開上網，這才叫做「人民可以監督」。

沈伯洋說，這次爭議會浮現，很簡單，是因為政治獻金有「透明」這個機制，什麼都要申報，「透明化才是民主的基石」，一旦透明化之後，不誠實申報會有偽造問題，所以一言一行會被攤在陽光下檢驗。在陽光之下檢驗後，一有問題，真正的調查單位，「檢調」就會出動。

「立法委員的責任是什麼？是調查嗎？」沈伯洋說，不是！而是建立好各種透明化的法制，這就是為什麼他要推「立法委員去中國要報准」的法案，因為一旦報准，行程就要公開上網，接受全民檢驗，這才叫做「人民可以監督」。

沈伯洋指出，他提的法案被擋了11次，其中民眾黨就擋了5次，藍白還聯手不斷洗腦人民說，立法委員才是人民代表，是真正監督者，所以需要跟檢調一樣的調查權，結果他們的調查權是來侵害人民的，「揮舞著政治語言，連怎麼建立監督的制度都不知道，笑死」，他更在自己的PO文下留言狂酸，「我做了那麼久的白領犯罪研究，第一次聽到破獲詐騙集團之後，還要等詐騙集團天天開記者會解釋詐騙過程的」。