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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看上1.2億元立院附近豪宅？陳佩琪曝「東看看西看看」：盼兒結婚有房

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，其妻子陳佩琪則涉嫌用兒子人頭開公司，但事後卻否認。外傳陳佩琪近期去看位於立法院附近，要價1.2億元的豪宅，柯20日表示是私事，而陳佩琪受訪時則透露，這是因為希望兒子結婚能有自己的家，所以有在到處看房沒錯。

▲▼柯妻陳佩琪發生日照，外界質疑鏡子反射照出的拍攝者是誰，疑似是沒穿衣服的民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

▲陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

因酒駕被開除黨籍的前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年日前爆料，陳佩琪上個月看上1.2億元的房子，地點就在立院附近。柯文哲20日上午7時10分左右離開家門時，表示陳佩琪確實有想過要買房子，就是東看看、西看看，「不過現在台北市的房子，天啊，只能看看而已。」

媒體追問，看房是為了黨還是家？柯文哲說，「沒有啦！她還在想⋯這私人的事情就不用講了，奇怪，為什麼這種事要變新聞？」

隨後，陳佩琪出門時也被問到此事，先是反問「我哪有去看1.2億？」媒體進一步補充說明，是林冠年爆料她有去立院附近看房，好像價值1.2億元，陳佩琪回應，自己記得有段時間去立法院那邊逛過街，但沒看過什麼房子。

媒體再問，但剛剛柯文哲說陳佩琪確實有「東看看西看看」？陳佩琪才笑說，「喔對啊！因為小孩子結婚啦！」因為兒子已經30歲了，想讓兒子結婚，所以就有到處晃晃看房子沒錯，但立法院附近則不知道，因為台北市就那麼一區，現在房價很貴，不知道房子多少，就是到處東看看、西看看，希望兒子結婚能有自己的家。

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