政治獻金都要木可處理、全用現金不能刷卡　鐵柯粉點名李文宗說清楚

▲資深柯粉朱蕙蓉。（圖／取自朱蕙蓉臉書）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入假帳爭議，形象遭重創，連支持者也看不下去。長期支持民眾黨的資深柯粉朱蕙蓉，19日在臉書發文爆料，指木可商店設在柯文哲競選總部，但不准志工幫忙販售、政治獻金都由木可員工接手，且沒有電子支付、最起初販售時沒有發票等，種種疑點讓她忍不住大聲呼籲，「木可公關公司，李文宗董事長／財務長要出面來說明」。

民眾黨近來針對假帳爭議頻頻開記者會自清，但曾任台北電台主持人的資深柯粉朱蕙蓉指出，看過記者會後，始終沒有得到從木可該有的解釋說明，基於設法捍衛柯文哲的清廉信用，不惜再大聲呼籲，「木可公關公司，李文宗董事長／財務長要出面來說明」。

朱蕙蓉說，李文娟現在有電子腳鐐不便出門，聲稱自己是木可董事長又是競辦財務長的李文宗，不能不出面來好好說明。她直言，木可在她第一天去當志工的時候，就知道遲早要出問題。

朱蕙蓉指出，木可商店設立在競總大廳的右邊。第一天上班的時候，有幾位木可的工作人員一直在點貨，「所有的志工都有被很鄭重的告知，木可的產品不要幫忙販售、所有的政治獻金都由木可的工作人員接手處理」，也就是志工不可以碰到錢，不可以碰到週邊商品。

而最讓朱蕙蓉驚訝的是，最支持電子支付、一直在倡導要少紙幣化、凡事都希望電子化的柯文哲，在競總的木可沒有任何電子支付工具，「沒有LINE PAY、Apple Pay or any Pay，甚至連刷卡機制都沒有，只能現金」，所以很多很多支持者都要再走出去領錢。

朱蕙蓉還說，第一天竟然沒有發票，後來好幾天都沒有；所有的政治獻金都要木可經手；好不容易有了發票，竟然只有二聯式的，發票章是由木可蓋章開立的，最後直到結束都沒有三聯式。

朱蕙蓉指出，為了獻金給民眾黨，所以木可的價格貴很多，「我個人很能接受，也很樂意，採購不少。相信支持者也都沒話說，但是品質確實真的不怎麼樣啊」。

朱蕙蓉說，當志工的不可以碰商品，但是競辦的商品都是堆在競總的倉庫，有時候男生志工還會被拜託去幫忙搬貨。其實志工都是無私來奉獻，而且日久生情，大夥兒感情都很好，沒有問題，「但是奇怪的是，競總付錢授權給木可理貨整貨等說詞，實在有些睜眼說瞎話」。

朱蕙蓉說，當時有太多太多人拿著現金來捐款的，當然絕大部分的人都有拿回收據；但是更多人不要收據，因為不想給家人知道。到了選舉後期，在外面造勢場合販售商品的部分，確實因為人數眾多，有了刷卡機。

「到底木可的金流，有沒有清楚明瞭，是大媽目前最想知道的，相信也會是很多人想知道。」朱蕙蓉說，政黨可以這樣經營「黨營事業」？ 李文宗至今沒有被訊問，也沒有戴上電子腳鐐，為了不要毀掉台灣很多人的希望的柯文哲，李文宗，您到底在哪裡？懇求您盡快出面說明清楚吧？