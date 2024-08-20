白營早知情？　監院證實：4月8日發現柯文哲申報「不完整」當天退回

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴案，有週刊報導，監院4月查出柯政治獻金收支不符約2000萬元，當時就已退回，因此民眾黨高層如柯文哲、黃珊珊早已知情。面對此消息，柯文哲20日表示自己不知道。而監院今證實，在今年4月8日收件後，因申報內容顯然登帳未完整，當日上午就已退回申請人補正，申請人並於7月3日補正申報。

《鏡週刊》20日報導，監院4月就查出柯政治獻金收支相差2000萬元，並通知民眾黨補正，因此「假帳事件」在媒體曝光前，包括柯本人在內，以及時任競選總幹事黃珊珊及財務長李文宗兄妹，都知道帳目出包。柯文哲20日上午7時10分左右離開家門，被問及是否知情？柯文哲回應「不知道」，自己不知道細節，「監察院，我不知道。」

對於相關爆料，監察院回應，查113年總統、副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書，在今年4月7日星期日在系統送件申報。

監察院指出，本院於翌日（4月8日星期一）上午上班時間收件後，因申報內容顯然登帳未完整，遂於113年4月8日上午8時25分7秒於系統退回申報人補正。

監察院表示，申報人嗣於113年7月3日補正申報。目前本案正由本院查核中，不對外表示任何意見。