快訊／卓榮泰准辭！　李孟諺被爆婚外情上任92天火速下台

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

交通部長李孟諺被爆出疑似有地下情，對此李孟諺19日回應，個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，下午向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，而稍早行政院也准辭，李孟諺成為最短命交通部長，上任僅92天。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

有關交通部長李孟諺口頭請辭一事，行政院發言人陳世凱19日表示，行政院長卓榮泰感謝李部長自擔任公職以來戮力從公，不僅過往在任職行政院秘書長期間協助政府推動多項重大國家建設、推行眾多福利措施，擔任交通部長期間除致力改善道路交通安全外，亦接續處理0403花蓮震災後鐵公路及觀光產業重建事宜，並妥善因應凱米颱風風災道路交通災損復建事宜，公務表現優異且殊值肯定；惟為尊重李部長個人意願，並肯定其勇於面對之態度，卓院長准予辭職。

PTT網友19日貼出李孟諺與一名張姓女子的親密合照，該網友表示，2人早在李孟諺執掌台南水利局時就在一起，張女「還算是明事理的人，10年來不圖名分、不圖錢財，為李獨身，不離不棄，陪伴李在政壇一路沉浮。」李之前也算是對張付出真情，常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，不過李榮升要職後開始冷落對方，誓言逐漸破功，李孟諺在榮升之後，李開始冷落女方，最終始亂終棄。

李孟諺擁具有環境工程和水利、土木等專業，曾在前台北縣長蘇貞昌的邀請下，擔任水利局長，協助台北縣脫離水患，完成整治基隆河、員山子分洪道、中和南勢角分洪工程，在總統賴清德擔任台南市長時，則接下台南市水利局長，之後接任台南市秘書長，2017年賴清德升任行政院院長，李孟諺則接下代理台南市長重擔，隨後在蘇貞昌內閣、陳建仁內閣獲延攬轉任行政院秘書長，如今在卓內閣時期當上交通部長之位，卻因為婚外情黯然下台。