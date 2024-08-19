李孟諺爆外遇閃辭　李彥秀酸內鬥：綠從陳宗彥、趙天麟都學不乖

▲李彥秀批民進黨過去桃色風暴不少，但總是學不乖。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

交通部長李孟諺遭爆婚外情，相關照片被公開在網路上，李孟諺今（19日）下午道歉並請辭獲准，上任92天就火速下台。國民黨副秘書長、立委李彥秀對此狠酸，從前行政院發言人陳宗彥、前綠委趙天麟到羅致政，再到今天的李孟諺，民進黨桃色風暴再起，恐怕又是黨內派系內鬥的延伸。

李孟諺被網友爆料，稱李和一名張姓女子已相戀10年，在李執掌台南市水利局時就已經在一起了，不過李孟諺不斷高升後，就開始冷漠對方。李孟諺隨後也發表聲明，表示針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並同時向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，希望勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。

李彥秀批，李孟諺是技術官僚出身，過去少有爭議，這次爆發桃色風暴，恐怕是民進黨內派系鬥爭的延伸，更是直指交通部長的位置，總統賴清德上任後到現在都沒有明顯建樹，卻已折損一名政務官，更是出師不利。

李彥秀也說，尤其從陳宗彥、趙天麟到羅致政，民進黨過去桃色風暴不少，現在又多一例，「可見民進黨從來沒學到教訓！」

事實上，隨著賴清德贏得總統大選，李孟諺加官晉爵，但爭議也隨之而來，藍委王鴻薇之前就曾爆料，李孟諺在520接任交通部長前，是政院秘書長 但他於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡，時間點如此微妙，啟人疑竇；不過李孟諺當時僅回應，立委指控是子虛烏有，對於部分立委在未經查證之下，做出與事實顯不相符的影射感到十分遺憾。