租屋補貼越補越貴　李彥秀批政院：缺乏長期政策才是高房價主因

▲李彥秀批賴清德只會發錢，只為選票炒短線。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院上週宣布「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，包含明年起擴大租金補貼戶數，由現行50萬戶提升至75萬。 國民黨立委李彥秀今（19日）批評，發錢補貼是最廉價、最投機的公共政策，看似用錢解決一切問題，不但形成長期財政負擔，更可能加劇問題的惡化，民進黨政府缺乏長期房價與房屋政策才是高房價、高房租主因。

李彥秀指出，民進黨執政8年，天天把「居住正義」掛嘴上，總統賴清德在競選期間也開出「百萬社宅」的支票，其中，租金補貼就高達5成；行政院上周也宣布將租金補貼一口氣擴大至75萬戶，相當於全台8成的租屋族都可享有補貼。

李彥秀續指，租金補貼的確短期內減輕了年輕人租屋的負擔，但是也遭質疑「房租補貼，越補越高。」事實上，「發錢補貼是最廉價，也是最投機的公共政策，」看似用錢解決一切問題，但是不但形成長期財政負擔，更可能加劇問題的惡化。

李彥秀表示，租金補貼一口氣擴大至 75萬戶，加上前總統蔡英文已完成的 12萬戶「新建設宅」，12萬戶「包租代管」，賴清德 8年「百萬社宅」目標，不到三個月就「達標」，把「租屋」當「社宅」，根本就是民進黨政府，偷換概念的炒短線作法。而蔡政府 8年下來，房價與房租不斷創下歷史新高，去年八月推出的「新青安貸款」不但助長房價推升，亂象叢生，更衍生 5年後房市的高度風險。

李彥秀感嘆，可憐的是無法參與「租金補貼」的年輕人，自己過去的一位助理，大學畢業從花蓮北上工作，在北市租了一間地下一樓的小套房，一個月租金將近一萬元，但因租屋處為工業用地無法申請租金補貼，更有許多房客因為申請租金補貼，房東租金收入曝光，房東知道後把租客趕出去的血淚案例更是不勝枚舉。

