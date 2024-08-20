民調／綠回溫、藍低迷　白流失3百萬好感者「超越藍綠」創破紀錄低溫

▲民眾黨支持者流失。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（20日）公布總統滿意度最新民調，就民眾對各政黨溫度來看，民進黨49.8度，相較去年11月，對綠營有好感增加2.2個百分點、國民黨45.63度，有好感者減少2.1個百分點、民眾黨40.33度，流失近300萬好感者，已超越藍綠，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄。台灣民意基金會分析則指出，我國主要政黨並沒讓多數人民肯定，是否意味還有新政黨得以崛起的空間？

民調詢問：「如果用0度到100度來表示對政黨的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」結果發現：35%對民進黨的感情溫度是50度以上；28.8%正好50度，沒有感覺；30.3%的感覺在49度以下。從平均溫度看，台灣人對民進黨的感情溫度49.8度，低於無感的50度。台灣社會大眾對民進黨的感覺基本上冷。做為今日台灣執政黨，民進黨讓台灣人有這樣的感覺，是一個嚴重的警訊。

和去年11月相比，國人對民進黨的平均感情溫度上升3.5度，但仍低於無感的50度，這表示過去九個月台灣社會對民進黨的感情溫度略有回溫的跡象。同時，對民進黨有好感的人增加2.2個百分點，反感的人減少5.8個百分點，無感的人增加4個百分點。從政黨支持傾向看，民進黨支持者對民進黨感情溫度73.32度，相形之下，國民黨支持者30.69度，民眾黨支持者31.86度，中性選民43.78度。

國民黨部分，25.9%對國民黨的感情溫度是50度以上；35.4%正好50度，沒有感覺；33.2%的感覺在49度以下。從平均溫度看，整體台灣人對國民黨的感情溫度是45.63度，遠低於無感的50度。這項發現傳達一個重要訊息，那就是，台灣社會對國民黨的感覺不佳，相當冷。做為今日台灣最大在野黨，國民黨讓台灣人有這樣的感覺，值得反省檢討。

和去年11月相比，國人對國民黨的平均感情溫度下滑0.62度，這表示過去九個月台灣社會對國民黨的感情溫度沒有明顯變化，仍然相當冷。同時，對國民黨有好感的人減少2.1個百分點，反感的人增加1.5個百分點，無感的人增加1.1個百分點。從政黨支持傾向看，國民黨支持者對國民黨感情溫度66.21度，相形之下，民進黨支持者33.54度，民眾黨支持者41度，中性選民46.48度。

民眾黨部分，20%對民眾黨的感情溫度是50度以上；33.4%正好50度，沒有感覺；40%的感覺在49度以下。換言之，從平均溫度看，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是40.33度，遠低於無感的50度，很冷。40.33度代表的是民眾黨已超越民進黨與國民黨，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄。

對民眾黨有好感的人大幅減少14.7個百分點，在過去的九個月當中，民眾黨已失去近三百萬人的好感，新增220萬人的反感。這一切當然和最近民眾黨總統大選競選經費申報不實醜聞，以及整體危機處理不當，有直接關係。

從政黨支持傾向看，民眾黨支持者對民眾黨感情溫度63.81度，相形之下，民進黨支持者27.02度，國民黨支持者43度，中性選民44.45度。比較三個主要政黨支持者對自己所支持政黨的感情溫度，可以清楚看到其中的差異，民進黨支持者對民進黨感情溫度73.32度，國民黨支持者對國民黨感情溫度66.21度，民眾黨支持者的向心力明顯不如其他兩大黨。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年8月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。