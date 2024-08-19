「柯文哲無法處理黃珊珊」　蕭旭岑斷言：柯的政治動能恐被架空

▲蕭旭岑認為，柯文哲跟黃珊珊未來會綁一起了。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，柯文哲18日宣布4大改革措施，要求時任競選總幹事黃珊珊「善後」，定期將查帳進度跟社會報告。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（19日）接受專訪時感嘆，柯文哲在危險關鍵時刻沒辦法處理黃珊珊，以後也不會處理，未來柯會跟黃珊珊綁在一起，「從政治上來說，黃珊珊確實過關了。」

蕭旭岑今接受黃揚明廣播節目《嗆新聞》專訪時指出，政治獻金案雖然是民眾黨家務事，但他幾天前也說過，「這幾年重用黃珊珊，是柯文哲犯最大的政治錯誤」，不只讓藍白合破局，擔任總幹事時瓜田李下出紕漏，找黃珊珊就是請鬼拿藥單。但蕭旭岑也嘆，現在從柯文哲指派黃珊珊主責善後小組就知道，柯沒辦法處理黃珊珊是事實，上周的中評會只是過場罷了，「柯文哲上周沒辦法處理，這周就不會處理。」

蕭旭岑分析，未來民眾黨內會有相當多問題，一是離心離德，二是黃珊珊的政治光譜本來就有問題，先前還被稱為小英女孩，在民眾黨壯大發展的轉折中又扮演破壞性角色，當初藍白合她派的民調專家花了那麼多錢，結果還不是跟選舉結果不同。

蕭旭岑更預判，黃珊珊不可能辭立委，民眾黨從此將持續走向負面發展，黃珊珊若主導民眾黨的方向，一定是跟綠合的可能性居高，因此自己對藍白合的未來是很悲觀，藍白在國會合作上也會慢慢偏離，因為目前的立法院合作，本來就沒有形式上的政黨聯盟或協議，說拆夥就可以拆夥。

蕭旭岑認為，政治獻金案畢竟是民眾黨內的帳目問題，與公共利益較無直接關聯，但京華城案就牽涉到柯之哲在市政時期有無圖利，涉及其政治人格以及未來司法危機，對柯可能更致命，未來他可能會被此案框住，「黃珊珊若主導未來民眾黨的路線發展，柯文哲的政治動能甚至可能會被架空。」