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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯文哲找來李文宗原因　柯昱安直言橫空出世：出張嘴大於作為

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲時任競辦財務長李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷假帳風暴，時任競辦財務長李文宗遭質疑疏於把關，後續還被檢調約談。對此，前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安今（19）日表示，自己在柯市府任職時，當時李有點「橫空出世」，柯文哲2018年選舉需要商界人士，所以找了李文宗，他在矽格擔任過副總，跟新竹科技業關係很不錯，後來才知道他是柯高中同學。他透露，李文宗常說為了相挺柯文哲才來幫忙，但給自己感覺，比較像「出一張嘴，大於實際作為」。

柯昱安於節目《嗆新聞》表示，今天爭議從頭到尾圍繞在木可公司，應要求李文宗兄妹善盡職責，出面說清楚木可的金流、收益財報，但這些都還未公布，不管後續開幾次釋疑記者會，這塊疑點，只要不好好面對，都沒辦法好好解釋大家心中疑問。

柯昱安透露，柯文哲2018年選戰，台北市長第二次連任時，自己是專門處理柯文哲的新聞社群，而臉書也是由他與團隊負責，當時這群幕僚什麼都不太懂、也沒有經驗，很多事情都是柯文哲告訴他們該怎麼處理，而當時成立「財務監督委員會」、要求「財務公開透明」，都是柯文哲要求的。

柯昱安指出，後續也組織了一個有內外部成員的財務監督委員會，當時還沒有端木正，但李文宗已經成為幕僚，而財務就是交由集體決策、檢查帳目，接著三個月公布一次，最終在申報監察院前，還通通在網路發布、開記者會說明，而且更早在民眾黨2020年選舉就有此慣例。

▼民眾黨2018年選前兩天公布競選支出。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨2018年選前兩天公布競選支出。（圖／民眾黨提供）

柯昱安質疑，這些監督財務的措施都是選舉必備，但唯獨這次2024選舉缺少，而柯文哲自己也疑惑怎麼現在沒有這樣的制度，但當年不就是柯文哲教導幕僚，成立監督委員會、要求財務公開透明，現在是忘記了，還是害怕想起來？

柯昱安說，自己還在柯市府任職時，就已經認識李文宗，當時李有點「橫空出世」。而在2018年選舉前，柯文哲需要一些商界人士，所以才找了李文宗進到市府，後來大家才知道他是柯的高中同學，也在矽格擔任過副總，跟新竹科技業關係很不錯。

柯昱安再說，李文宗當時還常說原本的薪資，高於市府工作兩、三倍，是為了相挺柯文哲才來。但給自己的感覺，比較像「出一張嘴，大於實際作為」，是講話講很滿的人，但不管怎麼說，他還是柯文哲最信任的人，因為始終很忠誠，這也是柯最喜歡一種人，也難怪現在會被委以競辦重任。

最後，柯昱安強調，競辦財務長李文宗，現在以證人身分被約談，所以在司法還沒有燒到他之前，還是有能力面對媒體，說清楚木可公司到底在做什麼事情，否則完全無法釋疑。

▼左起李文宗、柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼李文宗、柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

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