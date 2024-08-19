藍打珊不打柯　民進黨酸「拔草測風向」：朱立倫可當民眾黨會計師

▲ 民進黨立院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨因政治獻金爭議不斷，國民黨台北市議員鍾小平19日指藍營目前方向是「打珊不打柯」。對此，民進黨立委洪申翰表示，遺憾國民黨還是算計優先，建議國民黨主席朱立倫，可以去做民眾黨的會計師。

民進黨團19日早上召開輿情記者會，民進黨團幹事長吳思瑤說，若有違法這絕對是不可容忍的，如果國民黨現在對待民眾黨的事件，在司法檢調還沒釐清真相、整起偵辦還未進入明確的最終處置前，就先採取了政治上的立場，為了在立法院的合作需求，或為了在野陣營共同對抗執政黨，都是基於政治需求無視法治明確規範，這樣的國民黨當然是社會難以接受的。

吳思瑤表示，任何政黨在面對政治獻金都有相關法制應當要遵循，更何況政治獻金法是立法院制定的，國民黨選擇性力挺民眾黨虛報不時的做為，這種藍白沆瀣一氣、只為對抗民進黨而沒有是非，這終將為社會民意所唾棄。

洪申翰則說，不客氣點講，國民黨這就是真正意義上的拔草測風向。為了要算計小草，看要怎麼做才能爭取到小草，去放棄對是非對錯的真正的釐清與追究。

洪申翰酸，建議朱立倫，當民眾黨開始把所有錯都推到會計師端木正身上時，建議朱立倫可以去做民眾黨的會計師，一來可以實現朱立倫藍白合的願望，二來也符合朱立倫真正的專業，相信朱立倫幫民眾當做帳可以比現在做的好很多，一舉雙贏。朱立倫每天在國民黨算計東算計西，不如自己就去做民眾黨的會計師，這是雙方最好的選擇。